Andrés Forero, David Barguil, Juan Gómez y otras definiciones de cabezas de lista a Senado

Andrés Forero, David Barguil y Juan Sebastián Gómez serán cabeza de lista de sus partidos Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días del cierre de inscripciones, las colectividades que competirán por el Congreso en 2026 entraron en la fase más sensible: la definición de las cabezas de lista. Este movimiento político, que suele marcar el tono de cada campaña, revela las prioridades de los partidos, la correlación interna de fuerzas y la apuesta por figuras capaces de atraer votos en un escenario polarizado.

En el Centro Democrático, el Partido Conservador, en la coalición de Ahora Colombia y en el proyecto político de Juan Daniel Oviedo, las decisiones ya empiezan a consolidarse a pocos días de la fecha límite de inscripción.

Andrés Forero será quien lidere la lista del uribismo

El uribismo definió como cabeza de lista al Senado al representante Andrés Forero, quien ocupará el puesto número uno en una lista cerrada que, según la colectividad, busca renovar liderazgos sin romper con las viejas estructuras. El movimiento se dio tras una serie de reuniones internas y dentro de un calendario que obliga al partido a formalizar la inscripción antes del 8 de diciembre.

En los siguientes puestos de la lista ubica a Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin que completarían el top 5. La dirección de Centro Democrático todavía evalúan otros nombres para los renglones siguientes, aunque ya está confirmado que Álvaro Uribe aparecerá en el número 25.

Partido Conservador: David Barguil retoma el liderazgo azul

El Directorio Nacional Conservador aprobó por unanimidad la lista al Senado, encabezada por David Barguil Assis, expresidente del partido y excandidato presidencial. La colectividad destacó que la lista “cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres” y que Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”.

Aunque el listado difundido es parcial y no está en orden, incluye a Santiago Barreto, Diela Liliana Benavides, Luis Alejandro Tovar y Juan Camilo Vélez. La ampliación del plazo para precandidatos presidenciales hasta el 10 de diciembre muestra que el partido no solo se reorganiza para Senado, sino para una carrera presidencial que todavía está en movimiento.

Así quedó la lista de la coalición Ahora Colombia con Juan Sebastián Gómez a la cabeza

La coalición Ahora Colombia —integrada por el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad & Compromiso— presentó una lista de cien aspirantes al Senado tras varias semanas de disputa sobre quién ocuparía el primer renglón. Finalmente, el pulso lo ganó el Nuevo Liberalismo, que aseguró la cabeza de lista para Juan Sebastián Gómez, actual vicepresidente de la Cámara.

El Nuevo Liberalismo llevó a 40 aspirantes, entre ellos se encuentra Javier Fernández Franco, conocido nacionalmente como “el cantante del gol”, quien quedó en el número 22. También está Anastasia Rubio Betancourt, sobrina de Ingrid Betancourt, ubicada en el número 33. María Lucía Villalba, exjefe de gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán, quien aparece en el número 6.

Por su parte, Dignidad & Compromiso también aportó 40 aspirantes. El exsenador y cofundador del partido, Jorge Enrique Robledo, hace parte del listado, mientras que la representante Jennifer Pedraza fue asignada al número 100, un gesto que la coalición presentó como símbolo de renovación generacional. En este sector también figura Federico Restrepo, aliado de Sergio Fajardo desde y exdirector de Planeación en la alcaldía de Medellín, ocupará el número 12.

El partido Mira completa la coalición con una lista de 20 aspirantes. La senadora Ana Paola Agudelo, integrante de la Comisión Séptima, quedó en el número 2. En el número 3 se encuentra Manuel Virgüez Piraquive, presidente del partido. Otro de los primeros lugares lo ocupa el senador Carlos Guevara, quien fue asignado al número 5

Betsy Martínez lidera el proyecto de Juan Daniel Oviedo

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo radicó oficialmente las listas al Senado y a la Cámara por Bogotá. Entre los nombres figura Betsy Martínez como cabeza, mientras que la plancha a la Cámara estará liderada por Paula Moreno, exfuncionaria del Departamento Nacional de Planeación durante el gobierno Petro. La inscripción se realizó en la Registraduría como parte de la estrategia de consolidación del movimiento Con Toda por Bogotá y Con Toda por Colombia, que busca posicionarse como una opción independiente en 2026.

Luis Eduardo Garzón toma la delantera en la coalición de Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Demócrata y En Marcha

Otro de los movimientos clave en la contienda legislativa provino de la coalición integrada por Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Demócrata y En Marcha. Tras una disputa interna que tensó por semanas a los distintos sectores, el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón se quedó con el primer lugar de la lista al Senado. La votación final cerró con 20 apoyos para Garzón, 6 para Jota Pe Hernández y 5 para Angélica Lozano, un resultado que reconfigura las fuerzas dentro de la alianza.

El nombre de Garzón no surgió de manera espontánea. Llegó impulsado por En Marcha, el partido del exministro Juan Fernando Cristo, quien promovió su candidatura como una salida para desactivar fricciones internas. En varias oportunidades Garzón ha expresado su respaldo a la aspiración presidencial de Cristo, un gesto que también pesó en la discusión y que ahora fortalece la posición de En Marcha dentro de la coalición.

La disputa por este primer renglón fue especialmente intensa porque, antes del resultado definitivo, Jota Pe Hernández había ganado la encuesta interna con un 21,8 %, seguido por Angélica Lozano (14,9 %) y Ariel Ávila (12,4 %). De manera paralela, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, movió fichas para intentar posicionar a su hermano John Amaya —ingeniero sin trayectoria política— como opción principal, lo que añadió otra capa de tensión a las negociaciones.

Pacto Histórico apostó por una exministra

El Pacto Histórico oficializará su lista este 4 de diciembre. No obstante, tras el anuncio de que el Pacto Histórico tendrá vía libre para ser un único partido uniendo al Polo Democrático, la Unión Patriótica y Comunista, la coalición está a la espera de que se puedan resolver las investigaciones de Colombia Humana y Progresistas para que puedan sumarse antes de cierre de inscripciones.

Sin embargo, el senador Iván Cepeda, hoy precandidato único, anunció que se presentará la lista junto con Carolina Corcho: “Nos honra, junto a Carolina Corcho, quien encabeza la lista al Senado y quien obtuvo una importante votación, presentar la lista al país que es expresión de la lucha en los territorios”.

Así las cosas, la cabeza de lista será Carolina Corcho, segunda en la consulta presidencial. Le seguirán figuras como Pedro Flórez y Patricia Caicedo, mientras que el influencer Wally se ubicará en los primeros lugares tras sorprender como el quinto más votado en la consulta.

Con estas definiciones, el mapa político empieza a clarificarse. Las cabezas de lista serán, en buena medida, el reflejo de la forma en que cada proyecto espera pelear un lugar decisivo en el Congreso de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.