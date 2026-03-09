Publicidad

Pulso general de la Cámara de Representantes lo ganó el Centro Democrático

Aunque no hubo mayores cambios en lo que podríamos llamar el top 5, el orden de fuerzas se invirtió en esta corporación.

Redacción Política
09 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
El Salón Elíptico es el lugar donde se reúne el Senado y la Cámara de Representantes.
Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Hay que mirar el espejo retrovisor para analizar lo que pasó este domingo con la elección de la Cámara de Representantes. En las elecciones de 2022, el Pacto Histórico fue el partido que más votación obtuvo a nivel nacional con un total de 2.549.276 votos, seguido del Partido Liberal (2.329.045), Partido Conservador (2.052.060), Centro Democrático (1.610.666) y Partido de la U (1.426.736).

Para los comicios electorales de este 8 de marzo, aunque siguen los mismos partidos ocupando los primeros lugares, el orden se invirtió a nivel general. El...

Pipo Solarte(exbqo)Hace 9 minutos
No tienen en cuenta que las listas del Pacto Histórico en los departamentos iban en coalición y con diferentes nombres, a diferencia de la lista única para el Senado, Cuenten bien y no mal informen.
enriqueparra1978(84821)Hace 1 hora
Sea lo primero destacar que el discurso del odio no da votos. Si salvación nacional es el soporte de De la Espriella está perdido. La otra visión es que el pacto derrotó a Uribe. Y no puede decirse que la derecha derrotó al pacto porque la derecha no tiene un eje que los una. Por el contrario, cada dia están más lejos de ser un grupo compacto. Los que lideraron el hudimiento de las reformas se quemaron. Gran enseñanza!
