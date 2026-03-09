Pulso general de la Cámara de Representantes lo ganó el Centro Democrático

El Salón Elíptico es el lugar donde se reúne el Senado y la Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Hay que mirar el espejo retrovisor para analizar lo que pasó este domingo con la elección de la Cámara de Representantes. En las elecciones de 2022, el Pacto Histórico fue el partido que más votación obtuvo a nivel nacional con un total de 2.549.276 votos, seguido del Partido Liberal (2.329.045), Partido Conservador (2.052.060), Centro Democrático (1.610.666) y Partido de la U (1.426.736).

Para los comicios electorales de este 8 de marzo, aunque siguen los mismos partidos ocupando los primeros lugares, el orden se invirtió a nivel general. El...