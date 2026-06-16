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Toma fuerza disputa judicial en la campaña a solo cinco días de ir a las urnas

Tanto las filas de Iván Cepeda como las de Abelardo de la Espriella han llevado el debate electoral hacia una contienda en tribunales. A ese escenario también han entrado la Casa de Nariño e incluso autoridades estadounidenses. La segunda vuelta será el 21 de junio.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
16 de junio de 2026 - 11:04 a. m.
Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han llevado el debate presidencial al escenario judicial a días de la segunda vuelta.
Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han llevado el debate presidencial al escenario judicial a días de la segunda vuelta.
Foto: El Espectador

A falta de los debates entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, las dos campañas que buscan llegar a la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro también han apostado por trasladar parte de la contienda electoral al terreno jurídico. Cada candidatura juega sus cartas con las que, de paso, esperan conquistar electorado antes de la jornada del próximo 21 de junio.

La jugada no es nueva. Durante meses, tanto Cepeda como De la Espriella han adoptado esta estrategia en medio de una disputa electoral marcada por acusaciones y...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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Atenas (06773)Hace 37 segundos
Ahh, Johan, estamos en presencia de la ya sabido: el desesperado montaje y bombardeo judicial contra A.de la E. xq’ presienten, con base en fundamentadas encuestas, q’ quedarán aplastados por la merecida derrota. Atenas
ERWIN JIMENES(18151)Hace 44 minutos
El domingo le quitamos las rayas,a la tigresa ..payaso.
  • Gladys Benavides(69771)Hace 32 minutos
    Violento extremista como siempre. Es lo único que tienen. Por eso perdieron credibilidad y confianza.
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