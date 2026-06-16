Toma fuerza disputa judicial en la campaña a solo cinco días de ir a las urnas

Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han llevado el debate presidencial al escenario judicial a días de la segunda vuelta. Foto: El Espectador

A falta de los debates entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, las dos campañas que buscan llegar a la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro también han apostado por trasladar parte de la contienda electoral al terreno jurídico. Cada candidatura juega sus cartas con las que, de paso, esperan conquistar electorado antes de la jornada del próximo 21 de junio.

La jugada no es nueva. Durante meses, tanto Cepeda como De la Espriella han adoptado esta estrategia en medio de una disputa electoral marcada por acusaciones y...