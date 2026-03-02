Campañas preparan pulso del 8 de marzo: restricciones y encuestas moldean el panorama

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Arrancó la cuenta regresiva para que partidos y precandidatos presidenciales se midan este 8 de marzo en las urnas. Las fuerzas políticas de todas las orillas saben que en juego están 284 puestos a ocupar en el Capitolio y la primera gran depuración de cara a la primera vuelta. En cuanto a la primera elección, son 517 listas inscritas (26 al Senado y 491 a la Cámara) y 3.081 candidatos los que entran en la disputa. Por otra parte, en las consultas presidenciales —la Gran Consulta, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida— hay 16...