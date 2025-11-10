Así está el panorama electoral de los partidos y sus campañas rumbo al Congreso 2026 Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A menos de cuatro meses de las elecciones legislativas, los principales partidos políticos colombianos comienzan a mover sus fichas en distintas regiones del país. Los aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes han iniciado recorridos, oficializado avales y lanzado estrategias territoriales que anticipan una competencia reñida por el nuevo Congreso.

Cambio Radical

En las filas de esta colectividad opositora, el senador Carlos Fernando Motoa, quien busca su cuarto período y hace parte de la Comisión Primera, emprendió una gira por Antioquia junto a Nataly Vélez, exconcejal de Medellín y aspirante a la Cámara de Representantes por ese departamento. Esta dupla pretende fortalecer la presencia del partido en una región históricamente dominada por fuerzas tradicionales.

Partido Conservador

El conservatismo también empezó a marcar terreno. Alfredo Ape Cuello lanzó su campaña para continuar representando al Cesar en la Cámara, mientras que Nicolás Albeiro Echeverry (Antioquia) evalúa competir nuevamente en la Cámara y bajarse del Senado. En paralelo, Juan Carlos Wills (Bogotá) apunta hacia la Cámara Alta, acompañado por el cordobés David Barguil Assis, quien también se incluiría la lista para el Senado. No obstante, el partido mantiene abiertas las inscripciones hasta el 30 de noviembre, fecha en la que se conocerán las listas definitivas.

Partido Liberal

Dentro del liberalismo, el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, volvió a la contienda tras recibir el aval del director del partido, el expresidente César Gaviria, pese a los presuntos delitos de corrupción de los que ha sido señalado y por los que continúa siendo investigado. La lista de esta colectividad estaría liderada por Lidio García, actual presidente del Senado, y también incluiría a María Paz Gaviria, hija de jefe natural del partido.

Pacto Histórico

La coalición que defiende al gobierno de Gustavo Petro definió sus listas con base en los resultados de la consulta del 26 de octubre, en la que los senadores Wilson Arias Castillo y Pedro Flórez Porras encabezaron las votaciones al Senado, seguidos por Walter Rodríguez (Wally). Las mujeres también tendrán un papel central: Carolina Corcho solicitó liderar la lista tras quedar segunda frente a Iván Cepeda, en la competencia por la precandidatura presidencial.

El Pacto Histórico aplicará la paridad y alternancia de género, por lo que el orden final de las listas está alineado bajo este criterio.

Por otro lado, figuras como María Fernanda Carrascal pusieron en marcha sus campañas para ir por la Cámara de Representantes el próximo 8 de marzo. Mientras la coalición termina de definir su personería jurídica intentando unificar todas colectividades en el mismo partido, el presidente Gustavo Petro traza las líneas electorales.

Coaliciones de centro

El espectro de centro también ajusta su maquinaria. Jorge Enrique Robledo lidera la lista al Senado por Dignidad y Compromiso, mientras Ana Paola Agudelo representa al partido Mira. Ambas colectividades, junto al Nuevo Liberalismo, integran una coalición que aún busca definir nombres tras la negativa de Mauricio Gaona a encabezar el proyecto. Por su parte, la unión entre la Alianza Verde y En Marcha prevé anunciar sus listas a inicios de diciembre.

Con la cuenta regresiva en marcha, las campañas avanzan entre alianzas que definirán los políticos que llegarán a ocupar las curules del Congreso en el 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.