Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Se cierra el círculo de competidores por la Casa de Nariño apostando por los indecisos

Doce candidaturas ya se proyectan para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo para suceder a Gustavo Petro. Este viernes saldrían otras cuatro. En la mira tienen más de cinco millones de votos procedentes de partidos tradicionales. Así se mueven

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
13 de marzo de 2026 - 02:20 a. m.
Paloma Valencia presentó a Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo a Edna Bonilla y Luis Gilberto Murillo a Luz María Zapata.
Paloma Valencia presentó a Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo a Edna Bonilla y Luis Gilberto Murillo a Luz María Zapata.
Foto: El Espectador

El tarjetón de la primera vuelta del 31 de mayo está terminando de tomar forma con un bloque inicial de 12 nombres que buscarán llegar a las Casa de Nariño. A pocas horas de que se cierre el plazo para las inscripciones, esta docena de aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño ya definió a sus fórmulas vicepresidenciales, pero podrían llegar otros cuatro. La apuesta está en la conquista por el llamado centro y los millones de indecisos que aún no tienen voto definido para las presidenciales.

El común denominador en los más...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Candidatos presidenciales

Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo

Sergio Fajardo

Edna Bonilla

Luis Gilberto Murillo

Luz María Zapata

Petro

Gustavo Petro

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.