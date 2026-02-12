Candidatos responden: Aníbal Gaviria habla sobre reforma tributaria y enfoque regional

Candidato a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Primero, votar por la Gran Consulta. Allí hay 9 de candidatos de todas las tendencias y todos los gustos. Y por Aníbal Gaviria por varias razones. Lo primero es que ya tenemos la experiencia. Dos gobernaciones en Antioquia y una alcaldía de Medellín en donde hemos avanzado en soluciones para la gente de nuestro territorio. Y esa experiencia la queremos poner al servicio de los colombianos. Y el otro pilar es porque nosotros representamos, frente a todas las demás candidaturas, la candidatura de la Fuerza de las Regiones que es cambiar y transformar el Estado colombiano. Esto no es solo cambiar de presidente, sino cambiar de modelo y el modelo que hoy tenemos es centralista por más de 100 años. Vamos a darle poder a las regiones, a trabajar con alcaldes y gobernadores y eso va a dar los mejores resultados. Voy a acabar con el chantaje político en el que un presidente no le da recursos a una región porque no se entiende con el alcalde o gobernador. Trabajo con los alcaldes y gobernadores.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Seguramente sí porque la situación fiscal va a ser muy dura, pero es una reforma para aumentar el crecimiento de la economía, no para aumentar los impuestos, es para aumentar la inversión. Por ejemplo debe bajarse el impuesto de renta para que haya una mayor inversión y seguramente buscar las fórmulas para que avancemos en la formalización de muchos informales. Pero ojo, esto es un Estado que tenga la capacidad de acomodarse a las dificultades de la gente, no es la gente la que se tenga que acomodar a las ineficiencias del Estado. En esa dirección irá la reforma tributaria y otras reformas del Estado.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Hay que reconstruirlo. El sistema tiene que ser un sistema mixto, trataron de acabarlo, pero hay que tratar de tomar lo mejor de lo público y lo privado. Un sistema que tenga a las EPS, pero yo sí soy capaz de exigirle a las EPS varias cosas, entre ellas, que tengan atención en lo rural como lo tienen en lo urbano. Además de eso, que acaben con las filas interminables No puede ser que el compromiso de las EPS que los colombianos tengan que esperar máximo una hora y no como hoy se hace que son siete, ocho o nueve horas en las condiciones más inhumanas.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

La Paz Total es un fracaso, lo dije como gobernador y lo digo como candidato. Lo que voy a llevar a cabo es una política de sometimiento ordenada para que los delincuentes se sometan al Estado y no como ahora que se pretende es que el Estado se someta a ellos. Y por el otro lado, todo el peso de la ley y el ejercicio de la autoridad legitima.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Tanto con los Estados Unidos como con Ecuador, Chile, Argentina o Venezuela, tiene que ser un manejo de relaciones Estado a Estado y no un manejo de relaciones personalizadas. Y con un eje, que es el de los intereses comunes de Colombia. Ahora con la reciente reunión entre Petro y Trump se está empezando a llegar a eso que nosotros decíamos pero después de mucho tiempo de relaciones que no consultan con la diplomacia. Ahora se impuso la diplomacia y es lo único que se debe imponer para que las relaciones tengan la estabilidad y tengan el objetivo de beneficiar no una posición ideológica sino a todos los colombianos.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Yo no soy de los que soy fanático y me voy a dedicar a hablar y ofrecerle un antipetrismo. Al país hay que ofrecerle soluciones. Y creo que hay aspectos algunos como la política agraria que deben mantenerse; algunos aspectos de política social. Pero definitivamente hay es que darle soluciones a la gente y por eso algunos lo aprecian, ha escuchado a gente que estaba excluida. Y no basta solo con escucharlos, hay que solucionar sus problemas.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?

Primero lo primero. Yo creo profundamente en la capacidad del equipo de la Gran Consulta. Es un equipo conformado por personas con experiencia, con compromiso real de trabajo por los colombianos y con hojas de vida intachables. Estoy convencido de que quien gane la Gran Consulta será el próximo presidente o presidenta de Colombia. Y, por supuesto, estoy enfocado en ganar la Gran Consulta. Ese es el objetivo en el que debemos concentrarnos ahora. Y repito, los colombianos merecen a alguien que resuelva los problemas y que ponga a Colombia en una ruta de progreso hacia el futuro. Para eso no nos podemos fijar en lo que hablan los políticos sino en lo que hacen, como dice la biblia “por sus frutos los conocerás”.

