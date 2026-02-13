Candidatos responden: Juan Carlos Pinzón habla de EE. UU., Gobierno austero y plan de salud

Candidato a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?​

Colombia necesita experiencia, necesita conocimiento, que haya planes ya elaborados, que estén listos, que puedan impactar el país. Y eso es lo que nosotros hemos trabajado intensamente. Tenemos ya el plan de seguridad que se le presentó al país, el más complejo que se haya hecho, que es cero tolerancia contra el crimen. Colombia sin miedo, pero también estamos con un plan para cada tema importante del país que será presentado en próximas semanas, hechos por los principales expertos en materia de política pública en cada uno de los sectores.

El país tiene su principal problema en materia de seguridad y ningún otro candidato tiene esa experiencia para enfrentar el crimen, para liderar las fuerzas armadas, y para darle tranquilidad al país, la tranquilidad que necesita. Del mismo tiempo en materia de relaciones internacionales, pero también en materia de política económica, fiscal, de promoción de inversión, de generación de crecimiento económico, y sin duda el tema de la salud.

A mí también me tocó manejar un sistema de salud, que es algo que hoy los colombianos necesitan, una persona que también tenga esa idoneidad. Así que estamos listos y venimos no a aprender en el cargo, ni a sentarnos a ver si nos gusta, sino listos a servirle al país con conocimiento, con experiencia y sin improvisación.​

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?​

Colombia necesita una política fiscal integral, y lo primero que yo voy a hacer es cortarle la grasa al gasto público. El país tiene hoy un exceso de gasto y requiere austeridad. Vamos a fusionar seis ministerios, vamos a eliminar siete entidades públicas, y vamos también a reducir costos en nómina y costos en operación, de modo que incluso usando tecnologías se pueden reducir trámites y ahorrarle costos a la nación.

Buena parte de ese esfuerzo de austeridad, que implica reducir viajes, que implica reducir todos estos excesos que hemos visto durante este gobierno, y al mismo tiempo una lucha frontal contra la corrupción, viene el tema de ingresos. Lo primero que vamos a trabajar en el tema de ingresos es en recoger buena parte de los recursos que se tienen hoy en sanciones tributarias, donde podemos hacer un plan de amnistía, pero recoger una plata muy importante. Al mismo tiempo, fortalecer todo el tema de recaudación para perseguir más fuertemente todo lo que está asociado a la evasión y elusión tributaria.

Y adicionalmente vamos a presentar el primer año, el 7 de agosto, un estatuto de inversión. El estatuto de inversión, curiosamente, lo que genera es incentivos tributarios, es decir, reducción de impuestos de renta para nuevas inversiones que generen muchos empleos. Esto en temas de industria, en temas de infraestructura, en temas de tecnología, en temas de turismo, en temas de hidrocarburos y minería sostenible, pero también en un tema fundamental que es la vivienda popular.

¿Esto qué va a generar? Millones de empleos. Aspiramos a crear dos millones de empleos formales en el periodo de gobierno, pero adicionalmente esto genera más recaudación y un Estado que, al ser más austero, va a ir reduciendo de forma efectiva el déficit fiscal, que es algo tan importante para reducir la deuda que tienen los colombianos. Nuestro modelo es un modelo fiscal de austeridad, pero crecimiento, proinversión y que permita tener un sistema más eficiente y más estable.​

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud, teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?​

Vamos a mirar el problema de salud en dos dimensiones: una de corto plazo, que es la urgencia y el dolor que están sintiendo los colombianos porque no tienen medicamentos, no tienen la atención necesaria en urgencias en el plan hospitalario, y mucho menos, atención de especialistas. La gente se está muriendo por falta de esa atención.

Luego, los colombianos necesitan ya un plan de choque. A partir del 7 de agosto, implemento un plan de choque que tiene un componente de entrega de medicamentos con garantía de la salud de la nación y por el otro lado, un componente de citas a especialistas de forma acelerada, que garantice que tenemos la atención que los colombianos necesitan ya, en materia de medicamentos, en materia de urgencias médicas y en materia de atención de especialistas.

Pero, en paralelo, vamos a sentarnos a trabajar con expertos de la salud. En primer lugar, con básicamente los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, personal administrativo de la salud, y al mismo tiempo, con los grandes expertos, para crear el modelo que necesita Colombia, con un pilar privado, un pilar público, pero donde el enfoque sea la atención del paciente y la solución de los problemas del paciente.

En esa línea, vamos a fortalecer, por ejemplo, a los personales de la salud. Mientras en Brasil hay cinco enfermeras por cada mil habitantes, en Colombia hay punto tres enfermeras por cada mil habitantes. Mientras hay en los países de la OCDE, 65% del total de los médicos son especialistas, en Colombia solamente el 23%.

Entonces ahí tenemos que entrar a atender esta necesidad que tiene nuestro sistema de salud. Pero, por el otro lado, tenemos que aplicar tecnología de punta. Vamos a hacer uso del blockchain para hacer control de gastos y control y la corrupción del uso de los recursos que se destinan a la salud, para que se destinen correctamente a seguimiento y trazabilidad. Montaremos de una vez por todas la historia clínica digital, que permite que cualquier paciente puede ser atendido en cualquier lugar.

Se requiere incrementar la UPC, que es la unidad de capitación que se entrega por cada paciente; es insuficiente hoy en día. Hay que ajustar beneficios para que sea el plan que realmente atiende lo que se necesita, con los recursos que se requieren, y de esa manera realmente vamos a tener una salud donde la gente se va a sentir tranquila, pero que al mismo tiempo es un sistema que es estable y sostenible.​

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?​

Cualquier persona que esté con la disposición de abandonar la criminalidad tiene la posibilidad de desmovilizarse y de someterse a la justicia, y esa puerta siempre va a estar abierta para que, precisamente, la gente pueda salir de allí. En la medida en que eso ocurra, por supuesto que eso genera la posibilidad de que más gente esté fuera de la violencia y la criminalidad, pero lo que no vamos a hacer en mi gobierno, en ningún caso, es tener diálogos que lo que busquen sea facilitado, si se quieren beneficios para criminales, donde los criminales queden en mejor condición que sus víctimas. Eso es inaceptable. Nunca más en Colombia. Cuando yo veo que los diálogos que buscan son para tener, de una u otra manera, más curules en el Congreso o tener control territorial o poder dominar sobre las personas que han sido las víctimas en los territorios, no lo permito, no lo acepto y no vamos a tener ese tipo de conversación.​

¿Cómo abordará la relación con Estados Unidos de Donald Trump?​

Con Estados Unidos vamos a tener la mejor relación en décadas. Yo fui dos veces embajador de Colombia en EE. UU. Manejé por muchos años el Plan Colombia más que cualquier otra persona que haya estado en temas de gobierno. Y por eso tengo la tranquilidad y la certeza de que, al conocer demócratas, republicanos, la gente del gobierno actual, vamos a tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. Que se enfoque, sin duda, en fortalecer y en cooperar para que tengamos una buena seguridad nacional.

Una seguridad con un fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía, con un fortalecimiento de la justicia y con un fortalecimiento de la inteligencia. Pero adicionalmente vamos a expandir la agenda a temas de inversión, a temas de desarrollo de mercados, de minerales críticos en la nueva geopolítica, a temas que tienen que ver con nuevas tecnologías y asuntos muy importantes como la educación. Tanto así que uno de mis programas de educación es la creación de la beca Miguel Uribe-Turbay para que 3.000 jóvenes colombianos a partir del 2028-29 puedan ir a estudiar maestrías en el exterior en el marco de acuerdos con países amigos como los Estados Unidos.

Pueden ir y volver personas de ingresos bajos o de ingresos medios que realmente impacten no solo al país, a su mano de obra, al conocimiento, a la productividad de nuestra Colombia, sino también a familias que encuentran con esto una oportunidad de progreso.​

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?​

A mí me ha parecido aceptado que hayan buscado darles beneficios a las personas que no tienen pensión. Me alegra que hoy las personas mayores, los adultos mayores, estén recibiendo una pequeña ayuda del gobierno. Yo eso lo voy a profundizar y lo voy a mejorar. Vamos a crear el modelo de pensión mínima garantizada para los colombianos a partir del 2030, al cierre de mi gobierno. ¿Cómo lo vamos a financiar? Lo vamos a financiar con regalías de la producción de petróleo, gas, carbón, oro, cobre, níquel y cualquier otro mineral, cobalto, que estemos produciendo.

Con ello, lo que vamos a permitir es la posibilidad de que los colombianos tengan una financiación que les permita tener esa pensión mínima vital. Y eso creo que es fundamental. Y será una pensión del orden del 70 % de un salario mínimo, es decir, prácticamente tres, cuatro veces lo que hoy se está entregando.​

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?​

Incluso en la consulta le vengo diciendo a los seguidores de Abelardo de la Espriella que si quieren un candidato que quieran un candidato que tenga mano de hierro, con mano firme, que quiera darle seguridad al país, pero que como en mi caso, además, tengo la experiencia y poder dar inversión para que los colombianos vivan mejor progresemos voten por mí en la Gran Consulta, son bienvenidos a votar por mí, lo mismo los electores del doctor Fajardo que quieren una persona transparente y libre de investigación bueno, he manejado más recursos que cualquier otro de los candidatos que están en disputa con ejecución directa del presupuesto de cerca del 16 % del PIB en mis años como ministro y viceministro. Eso son más de COP 250 millones de hoy y no hay una sola investigación, manos limpias.

Entonces los invito a todos los electores a que nos acompañen y, por supuesto, que yo respeto los electores de todos los candidatos y estoy dispuesto a recibir el apoyo de todos ellos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.