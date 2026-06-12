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Elecciones 2026

“Se los suplico, dejemos de ser agresivos en las redes”: Cardenal Luis José Rueda

Desde Bogotá, el Cardenal Luis José Rueda hizo un llamado a los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y sus seguidores para bajar la temperatura de la contienda electoral.

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Redacción Política
12 de junio de 2026 - 09:16 p. m.
El cardenal Luis José Rueda aseguró que "les pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91".
El cardenal Luis José Rueda aseguró que "les pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La Iglesia Católica volvió a enviar un mensaje a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a poco más de una semana que se abran las urnas para la segunda vuelta presidencial. Desde Bogotá el Cardenal, Luis José Rueda, pidió desescalar el tono de la contienda electoral que tendrá su segunda parada el próximo 21 de junio.

Durante la misa de consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, la cabeza de la Conferencia Episcopal colombiana hizo un llamado a lo candidatos, campañas y colombianos para que “dejemos de ser agresivos en las redes sociales”.

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“Me he atrevido al comienzo de esta eucaristía a proponer que oremos por cuatro hermanos que están en campaña electoral. Una mujer y tres caballeros que son miembros de nuestras familias, nuestra cultura y nuestra sociedad. Hemos orado por ellos, los hemos presentado al señor y es lo que queremos, ponerlos en el corazón de Jesús, a todos, a cada uno de ellos con sus familias, con su historia y sus propuestas”, dijo el cardenal.

La invitación del cardenal llega en medio de una semana en la que tanto De la Espriella como Cepeda han tenido señalamientos mutuos y varias denuncias, siendo hechos que han permeado el escenario electoral. “Eso requiere, desarmar el corazón”, dijo Rueda Aparicio.

Acto seguido pidió a las campañas “desarmar las palabras”. “Es el momento de mirar a Jesús y de aprender de sus actitudes”, dijo durante la eucaristía celebrada en Bogotá. “Seamos prudentes al hablar. Empecemos a desarmar el lenguaje renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quiénes están ausentes y no pueden defenderse. Dejemos ya las calumnias”, subrayó.

En su mensaje también dijo que “si nos comprometemos todos, llegaremos a desarmar nuestras manos (...) ”Dejar de lado toda arrogancia y la tentación de humillar al otro para alcanzar nuestros triunfos egoístas. (...) Se los suplico a todos, dejemos de ser agresivos en las redes sociales. (...) El otro no es un enemigo, es un hermano, es una hermana".

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Por Redacción Política

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Guillermo(n5sqs)Hace 21 minutos
Compartimos el mensaje moderador del Cardenal Rueda. Ojala el Sr. Presidente Petro, que pisotea cada vez más el Estado Social de Derecho hiciera eco de este llamado, aunque es mucho pedirle que exhiba templanza, cordura y buen juicio en sus intervenciones. Petro nunca se desmovilizó, ni tuvo tratamiento clínico para sus problemas de comportamiento, lo cual a todas luces le impedía ser Primer Mandatario de la Nación. En eso también nos engañó. VOTO EN BLANCO.
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