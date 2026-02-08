“Por qué votar por”: Carlos Fernando Motoa candidato al Senado

Carlos Fernando Motoa candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Quiero volver al Senado de la República para aportar a la reconstrucción nacional en áreas tan importantes como seguridad, salud y vivienda, donde hace falta un ambicioso paquete de proyectos que sirvan para ponerle freno a políticas fracasadas como la Paz Total, la crisis inducida del sistema sanitario y el declive del sector de la construcción. También creo firmemente que hay que mantener la independencia del Legislativo durante el cuatrienio venidero, cuando harán falta mayorías que no se plieguen ante el Gobierno Nacional de turno.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he sido sancionado penal, disciplinaria o administrativamente.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Quiero enfocarme en temas de seguridad, salud y vivienda. De hecho, en materia de vivienda pretendo convertir en política de Estado (en vez de gobierno) programas como ‘Mi Casa Ya’, que fueron bastante exitosos hasta que el presidente Petro decidió suspenderlo.

En términos generales, lo que pretendo es que el Estado garantice la continuidad y los recursos de una iniciativa que ha permitido que miles de familias del segmento más vulnerable de la sociedad cuenten con algún respaldo para convertirse en propietarios.

Algo necesario en una Colombia donde el déficit habitacional es mucho, en el que el arriendo se come la mayor parte de los ingresos de millones y en el que necesitamos reactivar el sector de la construcción para impulsar otros sectores de la economía.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Colombia enfrenta muchos problemas, pero el principal es la crisis de las finanzas públicas, donde el Gobierno Nacional actual tiene gran parte de la culpa. No solo porque lleva varias vigencias gastando más de lo que ingresa, sino porque llevó al límite la capacidad de endeudamiento del Estado.

Por lo tanto, el presidente que reemplace a Petro tendrá que implementar (quiéralo o no) un ambicioso paquete de recortes, consistente en racionalizar gasto público, priorizar sectores clave y eliminar gran parte de la burocracia creada desde 2022.

Por ejemplo, el próximo presidente deberá revisar si es pertinente que entidades inútiles como el Ministerio de la Igualdad continúen, lo mismo el creciente número de sedes del servicio diplomático en el exterior.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No en la coyuntura actual. Mucho menos en los términos propuestos por el presidente Petro. La Carta Política de 1991 no es perfecta, pero es de lejos la Constitución más garantista y avanzada de cuantas hay en América Latina.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No apoyaría que reviva la figura de la reelección presidencial ni la extensión del mandato. Considero que un único periodo de 4 años es suficiente para sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo o impulsar una agenda legislativa en el Congreso.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Ni respaldo ni continuidad. La Paz Total debe replantearse de raíz. De hecho, una de mis principales apuestas en materia de seguridad consiste en ponerle límites al Gobierno Nacional (vía modificación de la Ley de Órden Público) para negociar con ciertas organizaciones.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No en los términos del Gobierno Nacional actual. No solo porque ha faltado una metodología clara en casi todos los acercamientos, sino porque no ha existido buena voluntad ni mecanismos de verificación efectiva cuando se acuerdan treguas y/o ceses al fuego con las diferentes organizaciones.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Solo drogas blandas como el cannabis y únicamente bajo ciertos parámetros: como prohibiciones en temas de publicidad o consumo en espacios públicos.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. No se requiere. Lo que Colombia necesita es un ambicioso paquete de recortes y mucha más disciplina fiscal, es decir, racionalización de gasto público y austeridad.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Claro. De hecho, he presentado proyectos de Ley y diferentes proposiciones (tanto en iniciativas propias como de terceros) en esa línea. Es parte de la austeridad y el ejemplo que considero debemos dar todos los que servimos en el Estado.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

N/A

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Claro. Haría más exigentes los requisitos para crear un partido y/o movimiento político. Lo que necesariamente exige revisar cuestiones como el umbral. En términos generales, considero que Colombia necesita una reforma política que permita reducir el número de colectividades. De manera que problemas como las ferias de avales se conviertan en cosa del pasado.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Siempre he trabajado por los derechos de la mujer. En el periodo que finaliza, lideré iniciativas como la Ley #SinBiopolímeros #SinVíctimas contra el uso de sustancias modelantes no autorizadas. De igual manera, impulsé proyectos (aún en trámite) como aquel que actualiza la normativa contra la trata de personas para extenderla a los entornos digitales. Mi interés durante el periodo venidero es hacerle seguimiento a la implementación, así como seguir articulando esfuerzos para que la igualdad de género sea una realidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Pretendo darle dientes a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De manera que el presidente en funciones no tenga tanto margen para torpedear y/o retardar investigaciones en su contra. Ya que, si logramos que el funcionario más poderoso de cuantos tiene el Estado enfrente consecuencias reales por su actuar en lo público, se enviará un mensaje contundente al resto de la institucionalidad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La imagen hace 4 años era mucho peor. Durante este cuatrienio, el Congreso, con el liderazgo de Cambio Radical, avanzó en la reducción del receso legislativo; hemos insistido en iniciativas para reducir el salario de los congresistas y estamos tramitando un Proyecto de Ley de mi autoría para profesionalizar las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Lo que indica que, si bien la desfavorabilidad es alta, algo hicimos bien en años recientes y eso no es otra cosa que mantener la independencia del Congreso, así como hacer las veces de contrapeso al Ejecutivo. Por lo cual, en el periodo venidero, continuaré ejerciendo el control político e impulsando iniciativas que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en sus legisladores.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con Estados Unidos, estrechar lazos. No solo porque históricamente ha sido nuestro mayor socio comercial, sino porque gran parte de la diáspora colombiana reside allí y su gobierno ha desempeñado un papel clave en nuestra lucha contra el narcotráfico y la subversión. Con Venezuela, mantener cierta distancia. Porque si bien Nicolás Maduro fue capturado y hay nuevas personas al frente del país, lo cierto es que el aparato represor Chavista se mantiene y mientras Caracas no sea una democracia es poco probable que la situación allí se normalice, con todo lo que eso implica en seguridad, migración y correcta gestión de la frontera.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Aún está en proceso, pero toda la información estará en la página de Cuentas Claras al finalizar la campaña.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Mi partido aún no toma una determinación, pero una cosa es segura: nuestra consigna es impedir que el petrismo se mantenga en el poder.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

No hay nada que valga la pena continuar. Aquí lo que corresponde es reconstruir todo lo que el presidente Petro destruyó en su intento por refundar Colombia. Ya que este periodo, lejos de suponer avances en materia social o económica, lo único que supuso fue retrasos que en algunos casos tomará años solucionar.

