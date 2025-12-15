Logo El Espectador
Centro Democrático define candidata y sacude el tablero electoral de la derecha

El partido del expresidente Álvaro Uribe anunciará los resultados de las encuestas este lunes, con las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín en la fila para convertirse en la primera mujer seleccionada por la colectividad para llevar sus banderas en unos comicios presidenciales. La decisión no tocará las listas al Congreso, pero sí a las fichas que se están moviendo para una consulta.

Redacción Política
15 de diciembre de 2025 - 11:05 a. m.
Entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín se definirá la candidata del Centro Democrático.
Foto: El Espectador

La oposición al presidente Gustavo Petro definirá una ficha este lunes. Cerca de las 5:00 p. m., el Centro Democrático anunciará a su candidata para la contienda presidencial entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, sacudiendo un panorama electoral en el que varios actores están tratando cuidadosamente de tejer los hilos para la “unidad” de cara a 2026, sin tener todavía un mecanismo definido.

Al Capitolio llegarán las tres precandidatas para dar a conocer los resultados de las dos encuestas de la firma...

Juan Andres Montoya Arguello(32f9l)Hace 5 minutos
Un titular demasiado complaciente para con el CD
gloria ines alvarez valencia(68162)Hace 40 minutos
Creer algunas de ellas tres que serán ungidas por Uribe? Le siguen el juego y saben a ciencia con es juego al que se prestan, “Tontas” utiles han sido siempre.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 1 hora
El CD no es centro y menos democrático; es fascista en el sentido literal de la palabra. Fascistas son: Espriella, Dávila, Pinzón y Gaviria. En cuanto a Oviedo, que no tiene hijos, cree que los úteros de las mujeres le pertenecen al Estado; o sea, es machista, misógino y por ende violento. Un hombre que no respeta a las mujeres es un hombre muy peligroso; independientemente si es de derecha o de izquierda.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
No lo sacudan mucho ..se terminan de caer ...jajajajajaj.
edwinhuer77(4ml1v)Hace 1 hora
Y de Agroingreso Cabal alguna palabra señores EE. Háblense con Daniel Coronel
