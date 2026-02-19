Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Derecha en Antioquia llega dividida a las elecciones al Congreso y Pacto busca ganar terreno

Las listas del Centro Democrático de Álvaro Uribe y Creemos de Federico Gutiérrez se pelearán por los votos de ese espectro ideológico este 8 de marzo. Mientras los partidos tradicionales buscan sus propias estrategias, el Pacto Histórico ve cómo aumentar sus dos curules en la Cámara.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
19 de febrero de 2026 - 02:15 a. m.
El exsenador Julián Bedoya, la candidata Juliana Gutiérrez, el alcalde Federico Gutiérrez, la representante María Lopera, el presidente Álvaro Uribe, el exsenador Juan Diego Gómez y el senador Carlos Trujillo.
El exsenador Julián Bedoya, la candidata Juliana Gutiérrez, el alcalde Federico Gutiérrez, la representante María Lopera, el presidente Álvaro Uribe, el exsenador Juan Diego Gómez y el senador Carlos Trujillo.
Foto: El Espectador

En el departamento con más curules en la Cámara de Representantes, después de Bogotá (18), las cosas se están moviendo en todos los partidos para lograr una victoria en las elecciones legislativas. Antioquia es el centro de una disputa que toca a las colectividades tradicionales, con liderazgos de vieja data como el expresidente Álvaro Uribe, y otras que, con el poder acumulado desde 2022, están buscando una silla en el escenario nacional de poder.

Un estimado de 6’951.825 millones de habitantes y un aumento regional en el Producto Interno...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Maquinaria electoral en las regiones

Elecciones 2026

Antioquia

Álvaro Uribe

Federico Gutiérrez

Congreso

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.