Este es el tarjetón para la primera vuelta: las campañas quieren afianzar nuevas alianzas

Registrador Nacional, durante el sorteo que realizó la entidad para decidir el orden en que aparecerán los 14 aspirantes a la Presidencia en el tarjetón del próximo 31 de mayo.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La ruta de la campaña para suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño ya se va despejando a dos meses y cinco días para la primera vuelta. Reuniones con diversos sectores, las alianzas con los partidos y las giras por las regiones son los puntos principales en la agenda de los 14 presidenciables que ya saben cuál será su lugar en la tarjeta electoral.
Y es que luego de haber digerido los resultados del pasado 8 de marzo, tanto en el escenario de las consultas como de la nueva configuración del Congreso, que ya impactan en la...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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