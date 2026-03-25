Este es el tarjetón para la primera vuelta: las campañas quieren afianzar nuevas alianzas

Registrador Nacional, durante el sorteo que realizó la entidad para decidir el orden en que aparecerán los 14 aspirantes a la Presidencia en el tarjetón del próximo 31 de mayo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La ruta de la campaña para suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño ya se va despejando a dos meses y cinco días para la primera vuelta. Reuniones con diversos sectores, las alianzas con los partidos y las giras por las regiones son los puntos principales en la agenda de los 14 presidenciables que ya saben cuál será su lugar en la tarjeta electoral.

Y es que luego de haber digerido los resultados del pasado 8 de marzo, tanto en el escenario de las consultas como de la nueva configuración del Congreso, que ya impactan en la...