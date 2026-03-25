Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Este es el tarjetón para la primera vuelta: las campañas quieren afianzar nuevas alianzas

Los 14 candidatos presidenciales ya conocen cuál será su lugar en la tarjeta que estará disponible en urnas el próximo 31 de mayo. Con esa luz verde, las candidaturas intensifican sus movimientos para conquistar otros respaldos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
26 de marzo de 2026 - 02:17 a. m.
Registrador Nacional, durante el sorteo que realizó la entidad para decidir el orden en que aparecerán los 14 aspirantes a la Presidencia en el tarjetón del próximo 31 de mayo.
Registrador Nacional, durante el sorteo que realizó la entidad para decidir el orden en que aparecerán los 14 aspirantes a la Presidencia en el tarjetón del próximo 31 de mayo.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La ruta de la campaña para suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño ya se va despejando a dos meses y cinco días para la primera vuelta. Reuniones con diversos sectores, las alianzas con los partidos y las giras por las regiones son los puntos principales en la agenda de los 14 presidenciables que ya saben cuál será su lugar en la tarjeta electoral.

Y es que luego de haber digerido los resultados del pasado 8 de marzo, tanto en el escenario de las consultas como de la nueva configuración del Congreso, que ya impactan en la...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Paloma Valencia

Sergio Fajardo

Claudia López

Carlos Caicedo

Luis Gilberto Murillo

Elecciones 2026

Registraduría

Tarjetón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.