20 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
¿Cepeda es el “heredero de la guerrilla”?: así se mueve la narrativa de sus opositores
Políticos y activistas de derecha utilizan este señalamiento contra el candidato del Pacto Histórico a través de tres elementos: el pasado de sus padres, el papel de Cepeda en los procesos de paz y las menciones en los computadores de Raúl Reyes. Esto es lo que hay detrás.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación