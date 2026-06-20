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20 de junio de 2026 - 03:00 p. m.

¿Cepeda es el “heredero de la guerrilla”?: así se mueve la narrativa de sus opositores

Políticos y activistas de derecha utilizan este señalamiento contra el candidato del Pacto Histórico a través de tres elementos: el pasado de sus padres, el papel de Cepeda en los procesos de paz y las menciones en los computadores de Raúl Reyes. Esto es lo que hay detrás.

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Redacción Política

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