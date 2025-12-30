Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Política
Elecciones 2026
30 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.

Cepeda, Pinzón, López, Cristo y Peñalosa: relaciones con EE. UU. y propuestas de seguridad

Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Clara López, Enrique Peñalosa y Juan Fernando Cristo hablan en #PrecandidatosEnBreve sobre sus apuestas en seguridad y cómo tratarán las relaciones con los Estados Unidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Unidad de Video

Redacción Política

Conoce más

Temas Relacionados

Elecciones 2026

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Colombia 2026

Precandidatos en Breve

#PrecandidatosenBreve

Política

Noticias Política

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.