Movida electoral: De la Espriella rechazó apoyo de partidos y Cepeda reconoció resultados

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La contienda electoral sigue calentándose. Este domingo, ambos candidatos dieron declaraciones claves sobre lo que sigue para sus campañas en las dos semanas previas a la segunda vuelta del 21 de junio.

A través de su cuenta de X, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció por primera vez el resultado de la primera vuelta. Esto ocurre tres días después de que finalizaran los escrutinios y el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara las votaciones oficiales para cada uno de los aspirantes y pusiera en marcha la organización del próximo llamado a urnas.

Sugerimos: Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

“Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas. En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, escribió.

El pasado domingo, el aspirante del oficialismo había hablado de presuntas irregularidades en el proceso de votación, algo que hacía eco a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, menos de 24 horas después, matizó su posición y afirmó que, desde su equipo, no se encontraron indicios o pruebas que pudieran sustentar esos señalamientos.

Esta afirmación sería clave, además, para acercar a los sectores de centro. Entre las peticiones y reclamos que han hecho figuras desde ese sector ideológico, entre ellos Sergio Fajardo y Claudia López, ha estado que se acepten los resultados de esa primera vuelta, que lo dejaron como el segundo candidato más votado, después del de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: “El Ministerio de Igualdad, como lo conocemos, debe transformarse”: viceministro (e) Salinas

El abogado, por su parte, reforzó un mensaje que ha ampliado a lo largo de su campaña y rechazó el apoyo del partido Colombia Renaciente a su candidatura. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde dijo que su “unión con el pueblo y [su] independencia no [van] a quedar [manchadas] por cuentas de estos traficantes de avales”.

“Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún ‘apoyo’ suyo voy a aceptar. (...) Bienvenidos los ciudadanos, nada con los politiqueros de siempre”, dijo.

Ya había hecho lo mismo con el Partido Conservador y el Partido de la U, que anunciaron su respaldo a la candidatura de De la Espriella. Incluso, se negó a recibir en su equipo al Partido Liberal, que informó que dejaría a su militancia en libertad para la segunda vuelta, después de apoyar a Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, en primera vuelta.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.