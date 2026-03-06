Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los presidenciables se movilizan para tener apoyos de gremios y estructuras en las regiones

Anticipándose a los escenarios de las consultas, varios candidatos a la Casa de Nariño se mueven por todo el país en busca de aliados para una primera vuelta que ya tiene una docena de nombres. A partir de este 9 de marzo se darán nuevas conversaciones y alianzas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
06 de marzo de 2026 - 02:20 a. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Abelardo De La Espriella.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Abelardo De La Espriella.
Foto: Archivo Particular

El foco de los candidatos presidenciales no está únicamente en las consultas de este 8 de marzo. Más allá de la expectativa en torno a los votos que lograrán 16 candidatos de tres orillas, hay un puñado de aspirantes que ya se mueve en diferentes sectores en busca de apoyos de estructuras políticas tradicionales, gremios y sindicatos, pensando en el 31 de mayo.

Centrales obreras, organizaciones gremiales y asociaciones se agrupan alrededor de las candidaturas de Roy Barreras e Iván Cepeda, en medio de una pelea entre ambas campañas por ver...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Elecciones 2026

Iván Cepeda

Roy Barreras

Abelardo De La Espriella

Juan Fernando Cristo

Sergio Fajardo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.