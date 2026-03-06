Los presidenciables se movilizan para tener apoyos de gremios y estructuras en las regiones

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Abelardo De La Espriella. Foto: Archivo Particular

El foco de los candidatos presidenciales no está únicamente en las consultas de este 8 de marzo. Más allá de la expectativa en torno a los votos que lograrán 16 candidatos de tres orillas, hay un puñado de aspirantes que ya se mueve en diferentes sectores en busca de apoyos de estructuras políticas tradicionales, gremios y sindicatos, pensando en el 31 de mayo.

Centrales obreras, organizaciones gremiales y asociaciones se agrupan alrededor de las candidaturas de Roy Barreras e Iván Cepeda, en medio de una pelea entre ambas campañas por ver...