Adhesiones marcan el inicio de la campaña presidencial de Cepeda, Valencia, Fajardo y otros

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

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La adhesión de cinco exministros de defensa a la campaña de Paloma Valencia; el apoyo del Partido Colombiano del Trabajo (PTC) hacia Iván Cepeda y el anuncio del exgeneral Óscar Naranjo de acompañar a Sergio Fajardo moldean la ruta hacia donde van las campañas presidenciales en una carrera que todavía tiene diez semanas para definir un rumbo hacia sus favoritos.

En la mañana de este 17 de marzo, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, recibió la adhesión de cinco exministros de Defensa del país a su campaña. Marta Lucía Ramírez, Diego Molano, Guillermo Botero y Juan Carlos Esguerra, son los exdirectores de cartera que decidieron cantar su apoyo hacia la aspiración de Valencia.

Estos firmaron una misiva donde expresaron los motivos para tomar esta decisión, entre los que se encuentran que consideran a Valencia como una candidata que cuenta con el carácter y el estudio profundo necesarios para fortalecer nuevamente a la Fuerza Pública, la inteligencia y la cooperación internacional.

“Según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz, al cierre de 2025 los grupos armados ilegales superaban los 27.000 integrantes, con un incremento del 23,5 % en apenas un año. Esto implica la incorporación de más de cinco mil nuevos hombres armados al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, entre otros, disputando con creciente intensidad el control territorial”, señalaron los firmantes.

A esta carta se unieron 32 generales en retiro, entre los que se encuentran Alberto Mejía, Ricardo Gómez Nieto, Ricardo Jiménez y Guillermo León.

Agradecemos el respaldo de 5 exministros de Defensa y 32 generales (R) de la República, quienes ven en nuestra propuesta la posibilidad de recuperar la seguridad para una Colombia sin miedo. Con nosotros se acaba la paz total que tanto daño le ha hecho al país. pic.twitter.com/JG3jlrG07o — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 17, 2026

Desde la izquierda también se suman respaldos para Iván Cepeda, el candidato que aspira a continuar el proyecto político del presidente Gustavo Petro, quien sumó el sello del Partido Colombiano del Trabajo (PTC) a su candidatura. En un comunicado catalogan la decisión como consecuente con la necesidad de “enfrentar y derrotar en las elecciones en curso para la presidencia de la república a los voceros de los enemigos de la paz [...] vencer esa coalición de fuerzas regresivas del viejo país, encabezadas por el uribismo, es condición absoluta, la tarea principal de la hora, para abrirle camino a la continuidad y profundización del proceso de cambio, inaugurado y llevado adelante por el Gobierno Petro”.

El Partido del Trabajo de Colombia PTC @PTrabajoC adhiere a la candidatura presidencial se @IvanCepedaCast y @aida_quilcue. pic.twitter.com/3rnQFGoUpY — Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) March 17, 2026

La misiva fue compartida por Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y excandidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, quien hasta hace unas semanas hacía parte de la campaña de Roy Barreras.

En otro escenario, la junta directiva de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció su respaldo a la aspiración del candidato por Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella. “Sepan que el gremio de los camioneros cuenta con el tigre para resolver los problemas profundos del sector, empezando por la seguridad y el costo del ACPM”, anunció el candidato.

De La Espriella viene de una gira en Estados Unidos donde se reunió el 16 de marzo con el senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno.

Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno.



Gracias, senador Bernie Moreno, por su compromiso permanente con nuestra patria. 🇨🇴🇺🇸



Las… pic.twitter.com/RXMQi3eASR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 16, 2026

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