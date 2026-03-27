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El pulso de los presidenciables ahora es por el centro: así se mueven todas las apuestas

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y hasta Abelardo de la Espriella buscan a la militancia de este sector. Las definiciones llegarán después de Semana Santa, pero ya hay movimientos concretos. Boyacá es una región clave.

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Redacción Política
27 de marzo de 2026 - 02:20 a. m.
Luego de que la Registraduría sorteara los puestos del tarjetón de la primera vuelta, las 14 campañas presidenciales ahora se disputan el centro y la moderación.
Luego de que la Registraduría sorteara los puestos del tarjetón de la primera vuelta, las 14 campañas presidenciales ahora se disputan el centro y la moderación.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ahora que las 14 campañas presidenciales saben cuál es su puesto en el tarjetón para el 31 de mayo, el foco de los aspirantes y sus fórmulas a la Vicepresidencia está en la conquista de sectores que aún no los apoyan. Y ahí el denominado centro político cobra protagonismo.

El primer pulso fue por la moderación y el afianzamiento de bases, y ahí jugó un papel determinante la elección de las llaves. De hecho, tan solo en 72 horas, el país atestiguó cómo aterrizaron en el debate público los nombres de Aída Quilcué (Iván Cepeda), Juan Daniel...

Por Redacción Política

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