El pulso de los presidenciables ahora es por el centro: así se mueven todas las apuestas

Luego de que la Registraduría sorteara los puestos del tarjetón de la primera vuelta, las 14 campañas presidenciales ahora se disputan el centro y la moderación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ahora que las 14 campañas presidenciales saben cuál es su puesto en el tarjetón para el 31 de mayo, el foco de los aspirantes y sus fórmulas a la Vicepresidencia está en la conquista de sectores que aún no los apoyan. Y ahí el denominado centro político cobra protagonismo.

El primer pulso fue por la moderación y el afianzamiento de bases, y ahí jugó un papel determinante la elección de las llaves. De hecho, tan solo en 72 horas, el país atestiguó cómo aterrizaron en el debate público los nombres de Aída Quilcué (Iván Cepeda), Juan Daniel...