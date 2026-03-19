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Presidenciables mueven emisarios y citas con partidos tradicionales para la primera vuelta

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella son los que más se han acercado a diversas bancadas. Partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical aún no definen una ruta. Así se están tendiendo los puentes.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
19 de marzo de 2026 - 02:15 a. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras.
Foto: Archivo Particular

El retorno de los congresistas al Capitolio tras los resultados de las elecciones legislativas abrió los puentes oficialmente entre los candidatos presidenciales y los parlamentarios —reelectos, nuevos y quemados— para conseguir el apoyo de sus partidos de cara a la primera vuelta. Esa escena se ha repetido en las últimas 48 horas, especialmente entre los dos candidatos más visibles que cuentan con silla en el Senado, Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes se mueven para conseguir aliados en colectividades ajenas. Pero otros, como Claudia...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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