Presidenciables mueven emisarios y citas con partidos tradicionales para la primera vuelta

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

El retorno de los congresistas al Capitolio tras los resultados de las elecciones legislativas abrió los puentes oficialmente entre los candidatos presidenciales y los parlamentarios —reelectos, nuevos y quemados— para conseguir el apoyo de sus partidos de cara a la primera vuelta. Esa escena se ha repetido en las últimas 48 horas, especialmente entre los dos candidatos más visibles que cuentan con silla en el Senado, Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes se mueven para conseguir aliados en colectividades ajenas. Pero otros, como Claudia...