Presidenciables mueven emisarios y citas con partidos tradicionales para la primera vuelta

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras.
Foto: Archivo Particular
El retorno de los congresistas al Capitolio tras los resultados de las elecciones legislativas abrió los puentes oficialmente entre los candidatos presidenciales y los parlamentarios —reelectos, nuevos y quemados— para conseguir el apoyo de sus partidos de cara a la primera vuelta. Esa escena se ha repetido en las últimas 48 horas, especialmente entre los dos candidatos más visibles que cuentan con silla en el Senado, Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes se mueven para conseguir aliados en colectividades ajenas. Pero otros, como Claudia...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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