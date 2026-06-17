Choque de maquinarias: Cepeda y De la Espriella se juegan la elección en las regiones

Cepeda representa a la izquierda y De la Espriella a la derecha. Foto: Katerine González Clavijo

En las campañas de los dos aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño saben bien que, más allá de las encuestas y los choques vía redes sociales, este 21 de junio se jugará un partido cerrado en el que solo un puñado de votos podría marcar la diferencia. Es por esto que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda no solo apuntan a las estrategias digitales, las tácticas para conquistar al centro y la plaza pública, sino también a la política tradicional, la de esas estructuras que llevan varias décadas demostrando su...