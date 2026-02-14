Candidatos rechazan suspensión del Consejo de Estado al decreto del salario mínimo

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas y Claudia López. Foto: Archivo Particular

La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumentó el salario mínimo en un 23 % logró algo que pocas veces se ve en política, una unanimidad de opiniones frente a un tema que impacta al país. A lo largo del viernes, diferentes sectores políticos rechazaron la decisión del órgano judicial y piden mantener el aumento, aunque cada uno desde sus orillas políticas plantean caminos distintos.

Por los lados de la izquierda, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó la suspensión temporal del decreto salario mínimo, para que subsane algunos puntos del decreto. El senador considera que se trata de “un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional”

A su vez, realizó un llamado a las calles para oponerse a la decisión del Consejo de Estado. “Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad. No podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos. Eso es inadmisible”, señaló el candidato Cepeda.

DIFICILMENTE SE PUEDE PENSAR EN UNA MEDIDA MÁS INJUSTA Y ARBITRARIA CON LOS TRABAJADORES pic.twitter.com/YUQVMqHGam — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 13, 2026

Otro aspirante que invitó a las calles fue Roy Barrera, quien catalogó a los miembros del Consejo de Estado como “insensibles”, e impulsó a los ciudadanos a movilizarse en los próximos días para defender el decreto del salario mínimo.

“Es una afrenta insensible; no puede ser que el Consejo de Estado pretenda que las familias más humildes de Colombia no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna. Yo convoco a los colombianos a movilizarse porque hay que defender el salario vital; los insensibles se equivocan, van en contravía de las familias colombianas. Señores insensibles, el pueblo debe manifestarse en su contra y en favor del salario mínimo vital”, aseguró el candidato del Frente por la Vida en sus redes sociales.

Atención!

TODOS A LAS PLAZAS.

Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de colombia. pic.twitter.com/OGQmbwqxFP — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 13, 2026

La unidad en el rechazo a esta decisión también vino de la derecha, donde la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, mantuvo el mismo discurso del líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe, y salió en defensa del salario mínimo vital. Pese a no hacer un llamado a las calles, Valencia le pidió al Gobierno completar los requisitos del Consejo de Estado y así evitar que se caiga el decreto.

“El salario mínimo con su aumento tiene que mantenerse. Los colombianos ya tienen ilusión en eso; todos estamos contentos de que quienes ganan un salario mínimo puedan ganar más. Para que no vaya a caerse, es fundamental que el Gobierno complete lo que le está pidiendo el Consejo de Estado”, señaló Valencia.

El aumento del salario mínimo tiene que mantenerse. Para que no vaya a caerse es importante que el Gobierno complete lo que le está pidiendo el Consejo de Estado.



Nosotros bajaremos drásticamente los impuestos para mantener un salario alto a los trabajadores y que no se… pic.twitter.com/Xwi5vvPnWY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 13, 2026

Aunque a finales del año pasado, su tono frente al aumento era distinto y no estaba de acuerdo con el aumento del 23 % que decretó el presidente Gustavo Petro. En un trino del 30 de diciembre de 2025, Valencia anunciaba que esta medida ponía en “un riesgo adicional las finanzas públicas”.

Petro copia pero copia mal. Lo primero que hizo López Obrador en México antes de subir el salario mínimo en 20% fue cambiar la indexación de los salarios públicos del SMLV al IPC. Petro no lo hizo, y de esa manera pone en un riesgo adicional las finanzas públicas.



¿Tal vez… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 30, 2025

Otro candidato que cambió de opinión frente al incremento del 23 % del salario mínimo fue Mauricio Cárdenas, quien catalogó la medida como “populismo económico” e incluso en su momento retó a un debate público a Iván Cepeda, al acusarlo de usar la subida del salario mínimo como un hecho que buscaba beneficios electorales.

“Lo que ustedes hacen es tratar de ganar votos entre 3 millones de personas que ganan salario mínimo. ¿Pero qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con las PYME? ¿Qué pasa con las finanzas públicas? ¿inflación, pobreza, inversión?"

Senador Cepeda. Si está tan seguro de estos argumentos lo invito a un debate público. Lo que ustedes hacen es tratar de ganar votos entre 3 millones de personas que ganan salario mínimo. ¿Pero qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con las PYME? ¿Qué pasa con las finanzas… https://t.co/0IimPTYJ0p — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) December 30, 2025

45 días después del incremento y ante la decisión del Consejo de Estado, Cárdenas propone mantener el aumento del 23 %, pero con incentivos para los empresarios al bajar los impuestos con el objetivo de que “puedan pagar a sus empleados y traer a nuevos colombianos a la formalidad”.

Ante la decisión del Consejo de Estado, le propongo a mis compañeros de la Gran Consulta por Colombia y a todos los candidatos presidenciales un acuerdo político para mantener el aumento del 23% del salario mínimo y bajar los impuestos a los empresarios para que puedan pagar a… pic.twitter.com/9Lba9rsRuS — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) February 13, 2026

Por el centro, el discurso se mantiene y la candidata de la “consulta de la soluciones”, Claudia López, pese a celebrar la decisión para los que ganan este salario en diciembre, también cuestionó las consecuencias que traería esta decisión para el resto de los colombianos. Objetó la disponibilidad salarial del Estado para pagar el incremento del 23 % a los trabajadores del Estado. Y los líos económicos que significarían para las pequeñas y medianas empresas.

“La fiesta del incremento de hoy la tenemos que pagar todos los colombianos, vía impuestos o vía precios de lo que compramos”, aseguró la candidata.

Comparto la felicidad de quienes tienen un empleo formal, incremento del 23% y se ganarán mínimo $2millones mensuales. Seguro les viene bien.



A partir de enero toca pagar.



En el sector público el gobierno nacional bajó la caja, disparó la deuda, y decretó emergencia económica… https://t.co/S38MvnFwej — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 30, 2025

El pasado viernes, López aseguró desde Tunja (Boyacá) que se debía defender el salario mínimo vital.

“No podemos permitir que se retroceda en lo conquistado y, si el Gobierno tiene que justificar algo, que haga la tarea y subsane los parámetros del decreto en los términos correspondientes, ¡Pero hay que defender esta victoria de los trabajadores!”, señaló la candidata.

Tenemos que defender el salario mínimo vital. No podemos permitir que se retroceda en lo conquistado y si el Gobierno tiene que justificar algo, que haga la tarea y subsane los parámetros del decreto en los términos correspondientes, ¡Pero hay que defender esta victoria de los… pic.twitter.com/oWVM97Wszv — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 13, 2026

