Candidatos rechazan suspensión del Consejo de Estado al decreto del salario mínimo

La decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo unió visiones de rechazo en diferentes posturas políticas por parte de los candidatos presidenciales, pero con diferencias en las formas. La izquierda llama a las calles en defensa del mínimo; la derecha y el centro piden subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes.

Redacción Política
14 de febrero de 2026 - 05:12 p. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas y Claudia López.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas y Claudia López.
Foto: Archivo Particular
La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumentó el salario mínimo en un 23 % logró algo que pocas veces se ve en política, una unanimidad de opiniones frente a un tema que impacta al país. A lo largo del viernes, diferentes sectores políticos rechazaron la decisión del órgano judicial y piden mantener el aumento, aunque cada uno desde sus orillas políticas plantean caminos distintos.

Por los lados de la izquierda, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó la suspensión temporal del decreto salario mínimo, para que subsane algunos puntos del decreto. El senador considera que se trata de “un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional”

A su vez, realizó un llamado a las calles para oponerse a la decisión del Consejo de Estado. “Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad. No podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos. Eso es inadmisible”, señaló el candidato Cepeda.

Otro aspirante que invitó a las calles fue Roy Barrera, quien catalogó a los miembros del Consejo de Estado como “insensibles”, e impulsó a los ciudadanos a movilizarse en los próximos días para defender el decreto del salario mínimo.

“Es una afrenta insensible; no puede ser que el Consejo de Estado pretenda que las familias más humildes de Colombia no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna. Yo convoco a los colombianos a movilizarse porque hay que defender el salario vital; los insensibles se equivocan, van en contravía de las familias colombianas. Señores insensibles, el pueblo debe manifestarse en su contra y en favor del salario mínimo vital”, aseguró el candidato del Frente por la Vida en sus redes sociales.

La unidad en el rechazo a esta decisión también vino de la derecha, donde la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, mantuvo el mismo discurso del líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe, y salió en defensa del salario mínimo vital. Pese a no hacer un llamado a las calles, Valencia le pidió al Gobierno completar los requisitos del Consejo de Estado y así evitar que se caiga el decreto.

“El salario mínimo con su aumento tiene que mantenerse. Los colombianos ya tienen ilusión en eso; todos estamos contentos de que quienes ganan un salario mínimo puedan ganar más. Para que no vaya a caerse, es fundamental que el Gobierno complete lo que le está pidiendo el Consejo de Estado”, señaló Valencia.

Aunque a finales del año pasado, su tono frente al aumento era distinto y no estaba de acuerdo con el aumento del 23 % que decretó el presidente Gustavo Petro. En un trino del 30 de diciembre de 2025, Valencia anunciaba que esta medida ponía en “un riesgo adicional las finanzas públicas”.

Otro candidato que cambió de opinión frente al incremento del 23 % del salario mínimo fue Mauricio Cárdenas, quien catalogó la medida como “populismo económico” e incluso en su momento retó a un debate público a Iván Cepeda, al acusarlo de usar la subida del salario mínimo como un hecho que buscaba beneficios electorales.

“Lo que ustedes hacen es tratar de ganar votos entre 3 millones de personas que ganan salario mínimo. ¿Pero qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con las PYME? ¿Qué pasa con las finanzas públicas? ¿inflación, pobreza, inversión?"

45 días después del incremento y ante la decisión del Consejo de Estado, Cárdenas propone mantener el aumento del 23 %, pero con incentivos para los empresarios al bajar los impuestos con el objetivo de que “puedan pagar a sus empleados y traer a nuevos colombianos a la formalidad”.

Por el centro, el discurso se mantiene y la candidata de la “consulta de la soluciones”, Claudia López, pese a celebrar la decisión para los que ganan este salario en diciembre, también cuestionó las consecuencias que traería esta decisión para el resto de los colombianos. Objetó la disponibilidad salarial del Estado para pagar el incremento del 23 % a los trabajadores del Estado. Y los líos económicos que significarían para las pequeñas y medianas empresas.

“La fiesta del incremento de hoy la tenemos que pagar todos los colombianos, vía impuestos o vía precios de lo que compramos”, aseguró la candidata.

El pasado viernes, López aseguró desde Tunja (Boyacá) que se debía defender el salario mínimo vital.

“No podemos permitir que se retroceda en lo conquistado y, si el Gobierno tiene que justificar algo, que haga la tarea y subsane los parámetros del decreto en los términos correspondientes, ¡Pero hay que defender esta victoria de los trabajadores!”, señaló la candidata.

Por Redacción Política

JustoYFranco(bqf6j)Hace 6 minutos
A los gremios hay que recordarles que de los 23 millones de trabajadores, no son solo 11,3 millones los que ganan “menos del mínimo, sino que hay que sumarle los 2,4 millones de “trabajadores formales” ya que el mínimo, como lo dice la OIT, está estaba un 28% por debajo del mínimo para subsistir.
luis mejia(46988)Hace 10 minutos
Catapultaron a Cepeda va ganar con la ayuda de sus enemigos,ellos mismos hechan tierra en su tumba..
Ivan Vasquez ospina(24417)Hace 57 minutos
Cómo se voltean esta parranda de hipócritas. Iván Cepeda en primera vuelta y constituyente ya!
Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 1 hora
Leyó doctor Cabal?: " Todos estamos contentos con este salario minimo": Atte, Paloma Valencia.
