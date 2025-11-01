Gaviria y Uribe le mostraron los dientes a Petro y se abrieron a una coalición sin fronteras

Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se reunieron en Llanogrande (Antioquia) para abordar el tema de una coalición presidencial en marzo. Foto: Archivo Particular

El encuentro de los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande (Antioquia) reactivó el proceso para la conformación de una coalición de centroderecha con miras a una consulta en marzo del 2026. La reunión en la casa del líder natural del Centro Democrático define la hoja de ruta de la oposición para hacer frente a las intenciones del presidente Gustavo Petro por extender su programa de gobierno –a través de uno de sus alfiles–, en la Casa de Nariño, proceso en el cual partirá con una base de 2,7 millones de votos que...