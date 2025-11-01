Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Gaviria y Uribe le mostraron los dientes a Petro y se abrieron a una coalición sin fronteras

Los expresidentes echaron mano del pragmatismo político para dejar atrás sus diferencias y se tomaron una fotografía que busca responder a la fuerza en urnas que el petrismo demostró el pasado 26 de octubre. La estrategia será llamar a candidatos que van desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Esperilla para derrotar a la carta oficialista. El presidente Petro no se quedó quieto.

01 de noviembre de 2025 - 01:03 p. m.
Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se reunieron en Llanogrande (Antioquia) para abordar el tema de una coalición presidencial en marzo.
El encuentro de los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande (Antioquia) reactivó el proceso para la conformación de una coalición de centroderecha con miras a una consulta en marzo del 2026. La reunión en la casa del líder natural del Centro Democrático define la hoja de ruta de la oposición para hacer frente a las intenciones del presidente Gustavo Petro por extender su programa de gobierno –a través de uno de sus alfiles–, en la Casa de Nariño, proceso en el cual partirá con una base de 2,7 millones de votos que...

Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 42 segundos
Para tras, ni para coger impulso, vamos para adelante con el chavismo y el madurismo; empuñando la espada bolivariana de guerra o muerte (el q’ no esta conmigo esta en mi contra); enarbolando la grandiosa bandera del M19; y ejerciendo el mayor sectarismo de los últimos 200 años.
Yisus(87484)Hace 12 minutos
El pueblo No le come cuento a este par de apatridas, arrodillados y serviles a los EE.UU, que durante muchos lustros entregaron la autonomía, la independencia y los recursos naturales a los gringos. Además, en el plano nacional promovieron el atraso, la miseria y la violencia en contra de las mayorías nacionales, principalmente en contra del pueblo trabajador. Y por el contrario, favorecieron los intereses del gran capital, los usureros financieros y los terratenientes. Ni un voto por ellos!!!!
Adriana León(od86t)Hace 20 minutos
Criminales uníos
Franklin Alberto(26144)Hace 24 minutos
Hace rato se debieron pensionar. Hace falta líderes en el mundo. Este par y Pastrana ya tuvieron la oportunidad y lo que hicieron fue emproblemar mas al país, para la muestra un botón Gaviria con sus TLC mal hechos arruino el agro, Uribe murieron 6000 personas en manos del ejército y se asesino con apoyo del Estado al partido político de izquierda
Pericles(5635)Hace 24 minutos
No soy petrista, pero si este par de corruptos representan la esperanza para este país... que dios se apiade de nosotros.
