Estas son las estructuras que manejan los hilos detrás de las elecciones al Congreso

Figuras como la gobernadora Dilian Francisca Toro, el expresidente Álvaro Uribe, Fuad Char y el gobernador Carlos Amaya tienen un amplio caudal político. Foto: El Espectador

Queda exactamente una semana para las elecciones al Congreso y en juego están 284 puestos en el Capitolio. Todas las maquinarias, los caciques y las estructuras políticas están tratando de consolidar a sus candidatos para que lleguen al escenario nacional y, de paso, mostrar que mantienen el poder en cada una de sus regiones.

El Espectador hizo un mapeo por 17 departamentos y las redes políticas que buscan desde esas zonas del país cimentar su poder este 8 de marzo. No son pocas las figuras que llegarán apadrinadas a las urnas y tampoco...