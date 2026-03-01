Publicidad

Estas son las estructuras que manejan los hilos detrás de las elecciones al Congreso

Este 8 de marzo se reorganizará el panorama político con la selección de quiénes ocuparán los 284 puestos del Capitolio. El Espectador hizo un mapeo de las maquinarias políticas y los nombres que quieren cimentar su poder, pasando del escenario regional al nacional en las urnas.

Redacción Política, María José Barrios Figueroa, David Efrén Ortega , Johan Sebastián Pérez Pinilla y Nicolás Torres García
01 de marzo de 2026 - 02:05 a. m.
Figuras como la gobernadora Dilian Francisca Toro, el expresidente Álvaro Uribe, Fuad Char y el gobernador Carlos Amaya tienen un amplio caudal político.
Foto: El Espectador

Queda exactamente una semana para las elecciones al Congreso y en juego están 284 puestos en el Capitolio. Todas las maquinarias, los caciques y las estructuras políticas están tratando de consolidar a sus candidatos para que lleguen al escenario nacional y, de paso, mostrar que mantienen el poder en cada una de sus regiones.

El Espectador hizo un mapeo por 17 departamentos y las redes políticas que buscan desde esas zonas del país cimentar su poder este 8 de marzo. No son pocas las figuras que llegarán apadrinadas a las urnas y tampoco...

Redacción Política

María José Barrios Figueroa

David Efrén Ortega

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com

Nicolás Torres García

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
