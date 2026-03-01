Estas son las estructuras que manejan los hilos detrás de las elecciones al Congreso

Figuras como la gobernadora Dilian Francisca Toro, el expresidente Álvaro Uribe, Fuad Char y el gobernador Carlos Amaya tienen un amplio caudal político.
Foto: El Espectador
Queda exactamente una semana para las elecciones al Congreso y en juego están 284 puestos en el Capitolio. Todas las maquinarias, los caciques y las estructuras políticas están tratando de consolidar a sus candidatos para que lleguen al escenario nacional y, de paso, mostrar que mantienen el poder en cada una de sus regiones.
El Espectador hizo un mapeo por 17 departamentos y las redes políticas que buscan desde esas zonas del país cimentar su poder este 8 de marzo. No son pocas las figuras que llegarán apadrinadas a las urnas y tampoco...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
