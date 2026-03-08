Home

Política
Elecciones 2026
08 de marzo de 2026 - 11:16 p. m.

Claudia López obtuvo la victoria en la Consulta de las Soluciones: este es su perfil

La exalcaldesa de Bogotá se erigió como la victoriosa del mecanismo de depuración de centro, superando a Leonardo Huerta, su único contendor. Sus banderas son la anticorrupción y el cierre de brechas sociales; dice que busca derrotar tanto al uribismo como al petrismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Elecciones 2026

Claudia López

Consulta de las Soluciones

Elecciones legislativas

uribismo

petrismo

anticorrupción

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.