08 de marzo de 2026 - 11:16 p. m.
Claudia López obtuvo la victoria en la Consulta de las Soluciones: este es su perfil
La exalcaldesa de Bogotá se erigió como la victoriosa del mecanismo de depuración de centro, superando a Leonardo Huerta, su único contendor. Sus banderas son la anticorrupción y el cierre de brechas sociales; dice que busca derrotar tanto al uribismo como al petrismo.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación