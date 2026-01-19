El centro busca alcanzar al petrismo y el uribismo sin caminos definidos

Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Fernando Cristo y Mauricio Lizcano podrían explorar escenarios para una consulta de centro. Foto: El espectador

A tres semanas del plazo límite para la conformación de consultas interpartidistas, que serán el primer round electoral junto a las elecciones al Congreso, la tercera facción que podría entrar en ese tarjetón, con el rótulo de candidatos del “centro”, no encuentra una vía despejada. Ese espectro busca forma en medio de un escenario en el que las puertas de la derecha, con la denominada Gran Consulta por Colombia, y de la izquierda, con el Pacto Amplio, convocado por el presidente Gustavo Petro, van cerrando caminos para sus campañas que en el...