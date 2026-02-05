Remezón a la campaña: petrismo busca cómo responder al CNE y oposición aprovecha ventaja

¿Qué pasará con Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo en la consulta?
Foto: Archivo Particular
Cinco magistrados y un conjuez del Consejo Nacional Electoral le dieron este miércoles un timonazo a la carrera que emprendieron todos los sectores políticos por llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (La U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz y Hollman Ibáñez (Alianza Verde), este último el conjuez, determinaron que Iván Cepeda, el aspirante que ha liderado las últimas encuestas de intención de voto, no puede medirse en...
Por David Efrén Ortega
Por David Efrén Ortega
