Remezón a la campaña: petrismo busca cómo responder al CNE y oposición aprovecha ventaja

El candidato Iván Cepeda ratificó que ahora irá directo a la primera vuelta, pero figuras como Roy Barreras insisten en mantener la consulta del “Frente por la Vida”, lo que deja en una encrucijada al petrismo, que además tiene tambaleando varias de sus listas al Congreso. La derecha y el centro se movieron.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
05 de febrero de 2026 - 02:15 a. m.
¿Qué pasará con Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo en la consulta?
¿Qué pasará con Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo en la consulta?
Foto: Archivo Particular

Cinco magistrados y un conjuez del Consejo Nacional Electoral le dieron este miércoles un timonazo a la carrera que emprendieron todos los sectores políticos por llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (La U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz y Hollman Ibáñez (Alianza Verde), este último el conjuez, determinaron que Iván Cepeda, el aspirante que ha liderado las últimas encuestas de intención de voto, no puede medirse en...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
micorriza(d243q)Hace 1 hora
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare?¿desinformación?¿bloqueo a reformas?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?¿noboa el duque ecuatoriano?¿sabotaje al pacto histórico vía CNE?
