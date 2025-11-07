Logo El Espectador
El centro sigue sin norte y las coaliciones de petrismo y oposición buscan captar sus votos

En medio de las negativas de los sectores de centro para unificar fuerzas en la contienda presidencial, desde la coalición de partidos tradicionales y el “frente amplio” del petrismo les están coqueteando a varias figuras de este espectro y a caciques políticos que no han definido un bando y podrían ser el punto de inflexión para la primera vuelta.

Redacción Política
07 de noviembre de 2025 - 12:05 p. m.
Figuras como Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán están siendo invitados a la coalición contra el petrismo.
Foto: El Espectador - José Vargas

Tras el regreso de las encuestas y el banderazo de las legislativas con el inicio de la inscripción de candidatos y de la Ley de Garantías, los operadores de las dos principales coaliciones que se perfilan para las elecciones presidenciales —la de oposición, liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria; y la del oficialismo, en cabeza del presidente Gustavo Petro— pusieron en marcha varias estrategias para cosechar votos fuera de sus toldas.

Según conoció este diario, en el bloque de derecha, que justo este miércoles tuvo una...

Por Redacción Política

