Colombia define su rumbo entre una derecha más fuerte y una izquierda más metódica

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan este 21 de junio la segunda vuelta presidencial. Foto: Juan Barreto - AFP

Este domingo, cuando las urnas se abran a las 8 de la mañana, comienza en Colombia la que perfectamente puede ser la elección más importante en varias décadas. Y no solo porque el relevo democrático en la Casa de Nariño es trascendental en sí mismo; o debido a que el alto grado de polarización derive en una agresividad física, algo que se debe evitar. La razón de fondo está en que las dos posturas en juego son diametralmente opuestas y de las urnas emergerá realmente un “cambio”.

Además, sin dejar de lado que los modelos de país que promueven...