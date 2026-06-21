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Colombia define su rumbo entre una derecha más fuerte y una izquierda más metódica

Todo está jugado. Este domingo se vota la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos modelos de Estado diametralmente opuestos. Sus diferencias, sus polémicas y la pugnacidad de una campaña que aún no termina marcaron el derrotero. Así se mueven las cargas.

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Daniel Valero
Daniel Valero
21 de junio de 2026 - 12:03 p. m.
Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan este 21 de junio la segunda vuelta presidencial.
Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan este 21 de junio la segunda vuelta presidencial.
Foto: Juan Barreto - AFP

Este domingo, cuando las urnas se abran a las 8 de la mañana, comienza en Colombia la que perfectamente puede ser la elección más importante en varias décadas. Y no solo porque el relevo democrático en la Casa de Nariño es trascendental en sí mismo; o debido a que el alto grado de polarización derive en una agresividad física, algo que se debe evitar. La razón de fondo está en que las dos posturas en juego son diametralmente opuestas y de las urnas emergerá realmente un “cambio”.

Además, sin dejar de lado que los modelos de país que promueven...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
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Guillermo Alberto Muñoz Pulido(rfq8j)Hace 18 minutos
Una izquierda mas metódica para la vagabundería? porque son tan conniventes con las tropelías de esta a través de petro yel silencio cómplice de cepeda?
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