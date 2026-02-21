Así operan los sistemas de datos electorales y los blindajes a las votaciones en Colombia

El magistrado Cristian Quiroz (presidente del CNE), procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, han dialogado sobre la protección a las elecciones de este 2026. Foto: Archivo Particular

La pelea que el presidente Gustavo Petro tiene con la firma Thomas Greg & Sons fue revivida por la Casa de Nariño faltando solo 15 días para la cita a urnas en la que se elegirá a un nuevo Congreso y se votarán tres consultas interpartidistas. Y se hizo como parte de una estrategia que se trazó para buscar la reelección inmediata de la izquierda, en la cual uno de los capítulos incluye sembrar dudas sobre la transparencia de un sistema electoral que le sirvió al jefe de Estado para llegar al poder y que ahora, en clave proselitista, es...