Este es el paso a paso para cambiar su puesto de votación de las elecciones 2026

Mientras los partidos políticos y coaliciones se mueven estratégicamente para llegar con fuerza a los llamados a urnas del próximo 8 de marzo (elecciones legislativas) y del 31 de mayo (primera vuelta presidencial), la Registraduría Nacional continúa con su campaña para que la ciudadanía vote de manera más ágil. En este contexto, la pregunta que muchos se hacen es cómo cambiar de puesto de votación si en los últimos años o meses cambió de residencia y ahora vive lejos de donde votaba usualmente.

Tras la presentación de los tarjetones electorales para 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, recordó esta semana que los ciudadanos tienen plazo hasta el 31 de marzo para actualizar su puesto de votación. Según el funcionario, estos llamados obedecen a la apuesta de que haya una participación masiva y la gente pueda votar de manera fácil y tranquila.

¿Cómo cambiar el puesto de votación?

Para realizar el trámite, cualquier colombiano interesado podrá presentarse ante cualquier registraduría, punto de inscripción o en las campañas móviles de la entidad en universidades, centros comerciales y otros espacios que suelen ser muy frecuentados. En las sedes permanentes, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En cualquiera de estos escenarios, el único requisito es presentar su documento de identidad. Los funcionarios de la Registraduría han señalado que el proceso no requiere tramitadores ni mucho menos dinero, ya que es gratuito y se completa en cuestión de minutos.

Cabe recordar que, a principios de septiembre de este año, la entidad habilitó cerca de 400 puntos para el trámite de inscripción de ciudadanos interesados en votar en las elecciones del 2026. En estos puntos se atenderá a la ciudadanía de lunes a sábado entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde o entre las 11:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, esto de acuerdo con la ubicación de cada espacio.

Por otra parte, la Registraduría les recomienda a los ciudadanos consultar en la página web de la entidad sus puestos de votación, lo cual se puede realizar a través del siguiente enlace. En esta plataforma usted solo deberá digitar el número de su cédula de ciudadanía y el sistema le indicará si está registrado o no en el censo electoral y, en caso de que la respuesta sea positiva, le indicará cuál es su puesto de votación.

Así es el trámite para los colombianos en el exterior

A principios de este mes, la Registraduría anunció que los colombianos que viven en otros países y quieren participar en las elecciones presidenciales y legislativas no tendrán que ir hasta los consulados para inscribir o cambiar el puesto de votación. Según informó la entidad, se habilitó una herramienta virtual y gratuita para facilitar el proceso.

La plataforma está disponible en el siguiente link https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ exclusivamente para los colombianos radicados en el exterior. Quienes ingresen deberán registrar sus datos personales, dirección de residencia y consulado en el que desea votar. Posteriormente, se hará una validación de identidad mediante biometría facial y autenticar el registro.

