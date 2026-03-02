Home

Política
Elecciones 2026
02 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.

¿Cómo votar el 8 de marzo? Así debe marcar los tarjetones de Congreso y consultas

Cuando llegue a las urnas, los jurados de votación le entregarán dos tarjetones: Senado y Cámara, y le informarán que hay una tarjeta de consultas presidenciales. Esto es todo lo que debe saber para votar en las elecciones de este 8 de marzo.

David Efrén Ortega

