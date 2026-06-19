¿Cómo votar por Abelardo De la Espriella o Iván Cepeda? Así se debe marcar el tarjetón

Tarjetón electoral segunda vuelta. Foto: Registradur

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Este domingo 21 de junio, el país elige un nuevo presidente que gobernará el país hasta el 2023, por lo que deberán tomar una decisión entre dos candidatos. En El Espectador le explicamos paso a paso cómo marcar correctamente la tarjeta electoral y qué hacer si se equivoca antes de depositarla en la urna.

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En el tarjetón estarán únicamente dos opciones: Iván Cepeda Castro, con su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué Vivas, y Abelardo De La Espriella, con José Manuel Restrepo. Una marca mal hecha puede costarle el voto. Estas son las instrucciones oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El orden de las fórmulas en la tarjeta electoral es el mismo que se definió en el sorteo público realizado el 25 de marzo, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 163 de 1994. En la primera casilla aparece Iván Cepeda con Aída Quilcué; en la segunda, Abelardo De La Espriella con José Manuel Restrepo. Al final del tarjetón hay una tercera casilla: el voto en blanco.

¿Cómo se marca correctamente?

Recibirá un único tarjetón con los rostros de los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales. Debe marcar con una X clara dentro del recuadro de su preferencia. Solo una casilla: señalar más de una anula el voto. La X puede rebasar levemente el borde del recuadro, siempre que el centro de la marca quede inequívocamente dentro de la casilla elegida. Una vez marcado, doble el tarjetón y deposítelo personalmente en la urna. Nadie puede hacerlo en su lugar.

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¿Qué anula el voto?

Según la Registraduría, un voto nulo es aquel en el que no resulta posible establecer de forma inequívoca cuál fue la voluntad del elector. La causal más común es señalar dos o más candidatos en el mismo tarjetón. También pueden anularlo rayas, círculos, tachones o dibujos que se extiendan sobre varias casillas. Votar simultáneamente por un candidato y por el voto en blanco también invalida el sufragio. Evite tachones, enmendaduras, adornos o cualquier trazo adicional.

Tenga en cuenta además que el voto en blanco, el voto nulo y el tarjetón sin marcar son tres figuras distintas. El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas. El voto nulo, en cambio, es aquel en el que no se puede identificar la intención del elector. El tarjetón sin marcar es simplemente el que se deposita en la urna sin ninguna señal. Ninguna de las tres opciones se suma a ningún candidato.

Si se equivoca, puede pedir un tarjetón nuevo

Si se equivoca antes de depositar el tarjetón en la urna, puede solicitar uno nuevo al jurado de votación. Los jurados desecharán el primero de manera controlada. Una vez el tarjetón ha sido depositado en la urna, no es posible reemplazarlo.

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