“Por qué votar por”: Anderson Acosta, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Es que un ciudadano de a pie, como yo, también pueda estar en esos espacios donde se toman las decisiones.Vengo de una familia humilde, soy el primer profesional de mi casa y rompí el círculo de la pobreza con esfuerzo y mérito. Eso me enseñó que sí se puede, pero también que no todos parten de las mismas oportunidades.He recorrido Bogotá durante años, la conozco desde el sur hasta el norte, y tengo trayectoria real en la ciudad. Fui candidato a edil de bosa, fui alcalde local de dos localidades (Fontibón y San Cristóbal)y sé que cuando hay autoridad, gestión y seguimiento, las cosas sí cambian.Quiero llevar al Congreso la voz de quienes sienten que el Estado solo aparece para cobrarles, pero no para protegerlos ni brindarles oportunidades. Quiero legislar con los pies en el territorio y la cabeza en soluciones concretas para Bogotá y para Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Fui ordenador del gasto en dos alcaldías locales y administré más de 150 mil millones de pesos en recursos públicos con total responsabilidad. No tengo una sola sanción. Por el contrario, en mi gestión recuperamos 20 mil millones de pesos que pretendían robarles a los bogotanos a través de un contrato irregular. Eso demuestra que se puede administrar bien, cuidar los recursos públicos y actuar con firmeza contra la corrupción.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

De obtener la curul, mi principal proyecto en el Congreso será una reforma integral a la seguridad urbana, porque sin seguridad no hay derechos, empleo ni convivencia. Esta reforma incluirá cambios al sistema penal, para que el delincuente, incluso por delitos menores, reciba sanciones efectivas y no vuelva inmediatamente a la calle a delinquir. La impunidad cotidiana es la que alimenta la criminalidad.

También impulsaremos la ampliación de la infraestructura carcelaria, porque no se puede combatir el delito si no hay dónde cumplir las condenas. Apostaremos por el uso de tecnología, como sistemas de reconocimiento facial a través de cámaras de seguridad, para prevenir y judicializar el delito con mayor eficacia.

Mi respaldo a la Fuerza Pública será total, con mejores herramientas y condiciones, pero también con sanciones claras y ejemplares para quienes se vean involucrados en hechos de corrupción. Finalmente, trabajaremos en la expedición de un proyecto de ley que prohíba el consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos, para proteger a los niños, a las familias y recuperar estos lugares para la convivencia ciudadana.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

A mi criterio, el principal problema de Colombia hoy es la delincuencia y la pérdida de autoridad del Estado. En Colombia se instaló la idea de que el delincuente tiene más derechos que el ciudadano de a pie.

¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional ha tomado decisiones que han debilitado la seguridad: acuerdos mal planteados, figuras como los llamados “gestores de paz”, un marco jurídico de la llamada paz total que no castiga al criminal y una reducción en el respaldo presupuestal y político a la Fuerza Pública.

El mensaje ha sido equivocado: al delincuente no se le castiga, se le premia. Y eso ha generado el fortalecimiento de bandas delincuenciales en las principales ciudades del país.

Sin seguridad no hay nada: no hay empleo, no hay inversión, no hay educación ni tranquilidad para las familias. La solución es clara: recuperar la autoridad, respaldar a la Fuerza Pública, castigar el delito con firmeza y devolverle a los ciudadanos el derecho a vivir sin miedo.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Colombia no necesita una asamblea constituyente. Necesita que se cumpla la Constitución, que se respete la separación de poderes y que se fortalezca el Estado de Derecho.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Estoy en contra de la reelección presidencial inmediata y de la ampliación de los periodos presidenciales. Las reglas democráticas deben ser claras, estables y respetarse. Cambiarlas según la conveniencia del gobernante de turno debilita la democracia. Además, no puede haber concentración de poder, porque eso violaría principios fundamentales de la Constitución Política, como la separación de poderes y el equilibrio institucional.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No como está planteada. La paz no puede significar impunidad ni debilitamiento del Estado. Cualquier proceso debe partir del sometimiento real a la justicia.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Solo si hay cese real de actividades criminales, sometimiento a la justicia y reparación a las víctimas. El diálogo no puede ser una excusa para fortalecerse.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No. La legalización no ha demostrado reducir el narcotráfico ni la violencia. Por el contrario, ha fortalecido economías criminales.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Creo que es un debate complejo que debe abordarse con responsabilidad, garantizando cuidados paliativos y acompañamiento médico y familiar, sin trivializar la vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Colombia no necesita otra reforma tributaria.Lo que necesita es eficiencia en el gasto público y una lucha real contra la evasión. Hoy el problema no es la falta de impuestos, sino el mal uso de los recursos. Hay demasiada burocracia, entidades duplicadas y gastos innecesarios que deben reducirse. El Estado tiene que ser más pequeño, más eficiente y enfocado en servir al ciudadano. Antes de pensar en cobrarle más a la gente, el Gobierno debe demostrar que administra bien lo que ya recauda.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. El Congreso debe dar ejemplo de austeridad y responsabilidad con los recursos públicos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Es un tema que debe abordarse con cuidado y sin generalizaciones. Las iglesias cumplen un papel social importante y no pueden tratarse igual que actividades comerciales. Cualquier discusión sobre impuestos debe garantizar la libertad religiosa y evitar afectar su labor social.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. El sistema político colombiano necesita ajustes. Es necesario fortalecer los partidos, mejorar los controles al financiamiento político y acercar más el Congreso a los ciudadanos. También creo que debemos avanzar hacia el voto electrónico, con todas las garantías de seguridad, para dar mayor transparencia y agilidad a los procesos electorales. Además, se requiere mayor financiación estatal de las campañas, para reducir la entrada de dineros ilegales y generar condiciones más equitativas entre los candidatos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Fortalecer el acceso al empleo, la protección frente a violencias y el liderazgo femenino con resultados, no solo con discursos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Con trazabilidad total del gasto público, sanciones efectivas y eliminación de la contratación amañada. La corrupción se combate con control y castigo, no con retórica.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Con congresistas que trabajen, rindan cuentas y estén en el territorio. La confianza se gana con hechos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Deben manejarse con responsabilidad, hasta que haya una transición de gobierno completa en el gobierno de Venezuela para restablecer relaciones y acuerdos comerciales. Al igual que con nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, hay que mantener relaciones de socios comerciales basadas en la autonomía de cada Estado.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia principalmente con recursos propios y con aportes privados legales, todos debidamente reportados y dentro de los topes establecidos por la ley.Es una campaña austera: no tenemos grandes sedes ni gastos innecesarios, porque nuestra sede es la calle, el contacto directo con los ciudadanos. Yo mismo entrego la publicidad y priorizamos el trabajo territorial sobre el derroche de recursos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Paloma Valencia, porque es una mujer con reconocimiento y firmeza que representa los valores del partido Centro Democrático, y además tiene una trayectoria marcada por resultados contundentes desde el Congreso de la República.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Este gobierno engaño a los colombianos prometió en campaña trabajar por la gente más pobre y ha aumentado la informalidad y empobreció más a los colombianos.Cambiaría el proceso de La Paz total porque le entregó La Paz y la seguridad de los colombianos a los delincuentes. Creo incentivos para estas personas siguieran en la vida criminal.

