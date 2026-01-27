“Por qué votar por”: John Pinchao, candidato al Senado

John Pinchao, candidato al Senado por el partido Oxígeno. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Frenar el proyecto dictatorial de Petro al querer coptar el Congreso y adelantar la Asamblea Nacional Constituyente, para fabricar un país a su medida. Decido aspirar al Senado de la República porque Colombia está siendo empujada, de manera irresponsable, hacia una peligrosa concentración del poder. El gobierno actual, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha demostrado una actitud sistemática de confrontación con el Congreso, las cortes, los medios y cualquier voz que no se le someta. Hemos visto intentos reiterados de deslegitimar al poder legislativo, de presionar reformas sin consensos amplios y de promover discursos que dividen al país entre “amigos” y “enemigos”. Estas prácticas no fortalecen la democracia, la debilitan.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Dotar de medios jurídicos a las fuerzas militares y policía para que le devuelvan la seguridad al país.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

En lo económico, este gobierno nos está dejando una carga enorme: una deuda que ronda los 1.300 billones de pesos. Esa deuda no es del gobierno, es de todos los colombianos y de nuestros hijos. Esta deuda significa 20 millones de pesos por ciudadano, y esos intereses circularían dentro de nuestra propia economía: en ahorro, inversión y empleo. La diferencia es clara: o seguimos pagando intereses al exterior, empobreciendo al país, o fortalecemos un modelo donde la deuda se maneje con responsabilidad y beneficie a los colombianos. Endeudarse sin un plan claro no es justicia social, es hipotecar el futuro.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, porque corremos el riesgo de que en la nueva constitución se eliminen los tres poderes y todo quede en cabeza del ejecutivo con un poder absoluto y dictatorial.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, porque corremos el riesgo de que un mal gobierno como el actual, utilizando medios fraudulentos, continúe en el poder.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

En absoluto. Lo único que se ha logrado es el fortalecimiento de los grupos delincuenciales, maniatando a la fuerza pública.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No, ya nos han demostrado que no tienen ninguna intención de negociar la paz. Tenemos que fortalecer la fuerza pública para iniciar acciones contundentes.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo total. La destrucción de personas y el dolor de sus familias no se puede justificar con el argumento de que es el único medio de sustento de campesinos cultivadores de coca, marihuana o similares.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, las personas no pueden sufrir indefinidamente extendiendo su dolor a sus familiares y cercanos.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Lo que se requiere es disminuir el tamaño de los funcionarios, que creo, que este gobierno, injustificadamente, fusiona ministerios, y un control estricto para acabar con la corrupción.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Claro que sí, hay profesionales que ganan 20 veces menos, y otros, 50 veces más.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No. Las acciones de los feligreses y de los clérigos son diferentes. Ejemplo: las iglesias católicas viven de las limosnas; se podría revisar con otros cleros, que cuentan con el diezmo, que es casi una renta fija. Ahora, frente al Estado, la respuesta es no.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Una descentralización que le permita a cada departamento generar sus propios recursos y dejar de depender económicamente del nivel central en muchos frentes. Desarrollo para todos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo más en las elecciones por méritos y no por cuotas de porcentajes, dando como resultado incluso más espacios que los que permiten las cuotas de género. En cuanto a los derechos, son los mismos contemplados en los diferentes códigos que rigen para hombres y mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es el principal problema junto con la seguridad. Propongo cárcel a los corruptos y un sistema transparente de hasta el último centavo, que mes a mes se publiquen los gastos discriminados del aparato estatal.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Realizar un trabajo transparente de cara al país, presentando informes a la ciudadanía en general para que conozcan de primera mano qué se está haciendo dentro del Senado.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con Estados Unidos se debe restablecer la tradición de buenas relaciones, ya que por años ha sido nuestro principal socio comercial y nos ha brindado apoyo económico para desarrollar programas claves en la erradicación de cultivos ilícitos. En cuanto a Venezuela, brindar todo el apoyo para restablecer la democracia e institucionalidad.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hemos pedido aportes a empresarios y estamos a la espera de sus decisiones. Costará lo que logremos recaudar.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, porque son dos candidatos que tienen la formación y experiencia en el manejo del Estado. El primero, como ministro de Defensa, no estuvo de acuerdo con cómo se llevó a cabo la negociación con las FARC. Un profesional en lo que ha servido al país, líder como embajador de Colombia en Estados Unidos y profesor de economía. Peñalosa, visionario, dos veces alcalde de Bogotá y ejecutor de cambios al arreglar el desastre que dejó Petro como alcalde en su momento.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

El presidente Petro no tiene políticas, solo desastres. Tendría que acabarse la paz total porque para lo único que ha servido es para fortalecer todo tipo de delincuentes: aumentó la inseguridad, volvieron los ataques a instalaciones militares y de policía, los secuestros, extorsiones, reclutamiento de niños, desplazamientos, utilización de medios del Estado para transporte de guerrilleros, armamento y municiones.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.