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“Una posición no nos puede costar ni la familia ni mucho menos la vida”: Consejo Electoral

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que las elecciones de este 21 de junio están blindadas. Además, hizo un llamado a la calma para que las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda acepten el veredicto de las urnas. “Las elecciones no se declaran, se demuestran”, precisó el magistrado, quien recordó que para la primera vuelta no se presentó ninguna reclamación sobre los resultados.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
18 de junio de 2026 - 02:05 a. m.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, insistió en que el proceso electoral cuenta con todas las garantías.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, insistió en que el proceso electoral cuenta con todas las garantías.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Cómo se blindaron las elecciones desde el Consejo Nacional Electoral?

Tenemos la fortaleza de las instituciones, porque hemos podido consolidar con la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría la independencia que se requiere para la administración de estas elecciones y que se fortalezca la democracia. Nosotros, desde el Consejo Nacional Electoral, quisimos darle una herramienta al país, creo que es la más importante que tiene hoy la democracia en Colombia, que es la de los testigos electorales. Ahí están todos los actores...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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