“Una posición no nos puede costar ni la familia ni mucho menos la vida”: Consejo Electoral

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, insistió en que el proceso electoral cuenta con todas las garantías. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Cómo se blindaron las elecciones desde el Consejo Nacional Electoral?

Tenemos la fortaleza de las instituciones, porque hemos podido consolidar con la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría la independencia que se requiere para la administración de estas elecciones y que se fortalezca la democracia. Nosotros, desde el Consejo Nacional Electoral, quisimos darle una herramienta al país, creo que es la más importante que tiene hoy la democracia en Colombia, que es la de los testigos electorales. Ahí están todos los actores...