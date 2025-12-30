Logo El Espectador
Constituyente y emergencia económica: Petro retó a los otros poderes y agitó pulso del 2026

El presidente Gustavo Petro busca mantenerse en el foco del debate político mientras la oposición analiza todos los caminos para intentar trabar sus iniciativas. El Congreso podría sesionar el 31 de diciembre o la primera semana de enero para llevar a cabo debate de control político a los ministros.

Redacción Política
30 de diciembre de 2025 - 01:05 a. m.
Los ministros Daniel Rojas (Educación), Antonio Sanguino (Trabajo), Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda) y el presidente Gustavo Petro durante alocución en defensa de la emergencia económica.
A falta de 48 horas para el cierre de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene en marcha dos estrategias con las que busca marcar el rumbo del próximo año en materia política y electoral. Ambas propuestas han sido leídas como desafíos a los demás estamentos del poder, en particular al Congreso, que durante el último año le puso una talanquera a la agenda oficialista.

La aparición en el panorama de ambas propuestas puso a correr a los bloques de oposición, que ya analizan cómo frenarlas. Las inquietudes incluso llevaron al Congreso...

gustavo galan(6016)Hace 10 minutos
La constitución del 91 no se ajusta a la realidad,mas bien parece una colcha de retazos
