Constituyente y emergencia económica: Petro retó a los otros poderes y agitó pulso del 2026

Los ministros Daniel Rojas (Educación), Antonio Sanguino (Trabajo), Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda) y el presidente Gustavo Petro durante alocución en defensa de la emergencia económica. Foto: Preside

A falta de 48 horas para el cierre de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene en marcha dos estrategias con las que busca marcar el rumbo del próximo año en materia política y electoral. Ambas propuestas han sido leídas como desafíos a los demás estamentos del poder, en particular al Congreso, que durante el último año le puso una talanquera a la agenda oficialista.

La aparición en el panorama de ambas propuestas puso a correr a los bloques de oposición, que ya analizan cómo frenarlas. Las inquietudes incluso llevaron al Congreso...