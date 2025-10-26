Logo El Espectador
En fotos: así fue la jornada de votación de la consulta del Pacto Histórico

La izquierda salió a votar este domingo para decidir quién será la persona que enarbole las banderas del progresismo en el frente amplio, así como el orden de las listas al Congreso. Los precandidatos Iván Cepeda (senador) y Carolina Corcho (exministra) fueron a las urnas en horas de la mañana, como también lo hizo el presidente Gustavo Petro.

Redacción Política
26 de octubre de 2025 - 08:27 p. m.
Las mesas de votación se abrieron a las 8:00 de la mañana. Fueron en total 13.405 puestos dispuestos en todo el país.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

