Estos son los detalles de las 48 horas en las que se sacudió la consulta del petrismo

La renuncia de Daniel Quintero a estar en el proceso del 26 de octubre se acordó en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro hablóde un supuesto intento del Consejo Electoral de afectar a la izquierda. En la derecha también hay movimientos.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
16 de octubre de 2025 - 01:02 a. m.
Pacto Histórico analiza alternativas para su consulta el 26 de octubre. Mientras Daniel Quintero anunció su baja de la contienda, Carolina Corcho e Iván Cepeda seguirán en pie, mientras el colectivo analiza sus alternativas.
Foto: El Espectador

En tan solo 48 horas la consulta para elección de candidato presidencial del Pacto Histórico se puso en tela de juicio y generó una tormenta dentro de la izquierda. Todo se dio por cuenta de un calculado anuncio de Daniel Quintero en torno a abandonar esta cita a urnas, lo que sacudió las toldas del petrismo y dejó herida la viabilidad de las votaciones previstas para el próximo 26 de octubre.

Luego de un diálogo con el presidente Gustavo Petro que terminó en la madrugada del miércoles, Quintero anunció pasada la media noche que se bajó de la...

