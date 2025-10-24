Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Mi apuesta es continuidad del proyecto político del presidente Petro”: Carolina Corcho

La exministra es una de las caras que saldrá en el tarjetón de este 26 de octubre para la consulta del Pacto Histórico para la Presidencia. Habló sobre sus propuestas, de lo que buscará en la relación con el Estados Unidos de Donald Trump y las dudas que existen alrededor del llamado a las urnas.

María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
24 de octubre de 2025 - 02:03 a. m.
La exministra Carolina Corcho impulsó la reforma a la salud.
La exministra Carolina Corcho impulsó la reforma a la salud.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Cuál es la principal propuesta que tiene para hacerle al país?

Mi apuesta es continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Hay que implementar la reforma laboral y la pensional; presentar de nuevo la reforma a la salud, si de manera irresponsable se persiste en su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado. Y se impone proponer otras tres reformas: a los servicios públicos para hacer un control de las tarifas altísimas que están afectando a la ciudadanía; a la justicia para superar los niveles de impunidad que...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Carolina Corcho

Pacto Histórico

Gustavo Petro

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.