Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Lo que vendría es un énfasis mayor en los cambios que se han dado”: Iván Cepeda

El senador es una de las caras que saldrá en el tarjetón de este 26 de octubre para la consulta del Pacto Histórico para la Presidencia. Habló sobre su propuesta de un acuerdo, cómo llevará la relación con la Venezuela de Nicolás Maduro y los diálogos que han sostenido con el presidente Gustavo Petro.

Leonardo Botero Fernández
Leonardo Botero Fernández
24 de octubre de 2025 - 12:05 p. m.
El senador Iván Cepeda ha impulsado la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
El senador Iván Cepeda ha impulsado la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
Foto: Laura Sánchez

¿Cómo le ha ido haciendo campaña para una aspiración presidencial?

Debo decirlo, con grata sorpresa, que ha sido una experiencia muy apasionante. Ha tenido como ingrediente central un encuentro con la gente, una emotiva posibilidad de intercambiar con los sectores sociales, muchos con los cuales yo he hecho mi vida política, de recibir un gran afecto y respaldo. Por supuesto, también en medio de una campaña polémica, llena de ataques y de trabas del sistema y de la organización electoral para evitar a toda costa que nosotros como Pacto...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Iván Cepeda

Pacto Histórico

Gustavo Petro

Álvaro Uribe

PremiumEE

 

Exgordo(13039)Hace 15 minutos
Pídale a la corcho que le de sesiones de psiquiatría para elaborar duelos! Sería muy útil para los dos!
Oscar(98696)Hace 21 minutos
¿Cuáles cambios?, la salud no funciona, no hay agua todavía en la guajira, no hay carreteras al chocó, la infraestructura se estancó, la violencia se incrementó y el cumplimiento del mandato al estado de defender la seguridad y vida de los Colombianos no se cumple. Petró que llegó con la carta de presentación de ser un gran senador que ejercía control político y luchador incansable contra la corrupción, decepcionó totalmente.¿Entonces cuáles cambios?.
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Que debemos entender por "cambios mayores" ?? Aparatos de violencia al servicio del presidente ?? Instituciones cooptadas por sobornos e ideología antigua ?? Relacionamientos con las narcodictadures del sector ?? Erario a disposición de la voracidad sindical y de la oligarquía petrista ?? Salud con base en sistemas fracasados como el cubano ?? Funcionarios y sindicalistas ultramillonarios ?? ... todo un progreso ..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.