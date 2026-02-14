¿Cuándo son las elecciones en Colombia? Estas son las fechas de primera y segunda vuelta

Puesto de votación en Corferias, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales segunda vuelta. Foto: Cristian Garavito

A tres meses de elegir un nuevo presidente y vicepresidente, por lo que usted debe tener claras las fechas clave de la elección, que se divide en dos jornadas. La primera vuelta se realizará el 31 de mayo y, de ser necesaria, la segunda vuelta tendrá lugar el 21 de junio.

El sistema electoral colombiano exige que el presidente electo obtenga mayoría absoluta —el 50 % de los votos válidos, más uno—. Si ningún candidato alcanza esa mayoría en primera vuelta, la Constitución ordena realizar una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. En esa segunda jornada, la regla cambia: gana quien obtenga la mayoría simple, sin importar si supera o no el 50 % del total de votos emitidos.​

La Registraduría Nacional estableció el domingo 31 de mayo de 2026 como fecha para la primera vuelta presidencial. Hasta el momento hay por lo menos 15 opciones de candidatos que aparecerán en su tarjetón ese día, pero pueden incluirse más en el transcurso de los próximos meses. Pues competirán las fórmulas que completaron el proceso de inscripción entre el 31 de enero y el 13 de marzo de este año.​

El calendario contempla el domingo 21 de junio de 2026 para una eventual segunda vuelta. Pero históricamente, las elecciones presidenciales colombianas han requerido una segunda vuelta en la mayoría de los casos desde la adopción de este mecanismo en 1991. La única vez que no hubo una segunda elección fue en 2002 y 2006 cuando Álvaro Uribe Vélez ganó dos elecciones presidenciales.

Recuerdo también que el 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso, donde usted podrá elegir al Senado, la Cámara de Representantes e incluso solicitar el tarjetón de consultas para elegir un precandidato presidencial que represente alguna de las opciones dentro del tarjetón.

