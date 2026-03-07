¿Cuánto recibe cada candidato al Senado, Cámara y consultas por voto? Así es la reposición

En la plenaria del Senado, el Gobierno tendrá que “pescar” votos para aprobar sus proyectos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un dato fundamental para las campañas después del 8 de marzo no solo será cuántas curules ocupará cada partido, sino también estarán pendientes a los votos que obtendrán, pues cada uno equivale a una suma de dinero que el Estado les reconoce.​ Ese mecanismo es conocido como reposición de votos, el cual permite a las campañas financiarse y cubrir sus deudas, aportes de privados o gastos de campaña a partir de una devolución de dinero a partir de los votos que reciben en cada elección.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fija cada año una serie de montos de reposición de votos en cada elección, tanto para las consultas presidenciales, el Congreso y la Presidencia. Para las elecciones de Senado como de Cámara se les retornará a los candidatos un valor de COP 8.433 por cada voto válido. Mientras que para los candidatos de las consultas interpartidistas del mismo 8 de marzo, el valor es de COP 8.287 por voto válido, establecido mediante la Resolución 12111 de 2025, con base en el IPC certificado por el DANE.

En las elecciones legislativas de 2022, la votación más alta se situó en 223.167 votos y la obtuvo el asesinado Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. La siguiente senadora más votada fue María Fernanda Cabal —del mismo partido que Uribe Turbay— con 196.865 votos. Esto quiere decir que si un congresista elegido en las próximas elecciones del 8 de marzo lograra ese número de votos, el Estado le retornaría algo más de COP 1.770 millones, después de que se establezcan los procesos internos dentro de los partidos.

No todos los recursos de campaña generan reposición.​ Los dineros que provienen de donaciones no se reponen.​ Lo que sí aplica para reposición son los recursos que llegaron de créditos con bancos o personas naturales, inversiones de empresas privadas e incluso si provienen de recursos propios o de familiares cercanos​.

Pero para acceder a la reposición, los partidos y candidatos deben haber presentado el informe de ingresos y gastos en Cuentas Claras, superar el umbral mínimo de votos exigido por ley: 3 % de los votos válidos a nivel nacional para Senado y no haber superado los topes de gastos fijados por el CNE​.

