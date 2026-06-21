¿Cuántos boletines son en la segunda vuelta presidencial de Colombia en 2026?

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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Faltan exactamente seis horas para que cierren las urnas a nivel nacional y empiece el preconteo de los votos con los que se conocerá al ganador de esta segunda vuelta presidencial. La disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, se definirá boletín tras boletín emitido por la Registraduría, hasta finalizar el preconteo y pasar al escrutinio de votos con el que se dará el resultado oficial.

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Para las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas, del pasado 8 de marzo, se dieron un total de 79 boletines en Cámara y Senado y 157 en consultas. Además, para la primera vuelta se emitieron un total de 67 avances. Como puede verse, no existe un número determinado de boletines, pero si existe un aproximado de cuántos pueden llegar a ser.

Para las elecciones de 2022, cuando Gustavo Petro logró la Presidencia contra Rodolfo Hernández, las elecciones de primera vuelta tuvieron un total de 68 boletines, lo que representa solo un boletín más que el de estas elecciones de primera vuelta. Por su parte, durante la medida en urnas de segunda vuelta, se emitieron un total de 63 boletines que dejaron a Petro como ganador con un total de 11,2 millones de votos frente a los 10,5 millones obtenidos por Hernández.

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Por esta razón se puede dar un estimado similar para los boletines que empiezan a emitirse este domingo a partir de las cuatro de la tarde, lo que significa que podrían ser un total de 60-70 boletines. Sin embargo, no existe un número exacto.

¿Cómo funcionan los boletines informativos?

Estos boletines informativos funcionan como un reporte oficial que emite la Registraduría Nacional para informar a la ciudadanía sobre el avance del proceso de votación, siendo el resultado del conteo rápido de votos en las mesas de votación consolidado mediante el formulario E-14 que los jurados de votación entregan.

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En estos avances también se incluyen: el porcentaje de mesas informadas, votos por candidato y porcentaje de votación total. Sin embargo, estos resultados solo cuentan con un carácter informativo y carecen de valor jurídico. Los boletines se publican casi a tiempo real (primer boletín aproximadamente 10 minutos después del cierre de urnas, los siguientes cada 10-15 minutos o menos) mediante los canales oficiales de la Registraduría, incluida la página web y la aplicación destinada.

Observadores internacionales y autoridades electorales aseguran que Colombia tenga uno de los conteos más rápidos del mundo, pero los resultados oficiales solo se conocen una vez concluya el escrutinio a cargo de las comisiones escrutadoras, que es el proceso jurídico que determina legalmente el resultado de la elección.

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