“El único adversario es el petrismo”: Daniel Palacios a Luna, Galán y Cárdenas

Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial para 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exministro y precandidato Daniel Palacios habló sobre la intención de varias figuras de la derecha de conformar una alianza para las próximas elecciones presidenciales de 2026, para ello convocó a otros precandidatos y posibles aspirantes de este sector a que se sumen a la propuesta.

Palacios aseguró que la reunión a la que asistieron Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga se abrió una nueva posibilidad para sumar estrategias entre políticos del centro y la derecha con miras a una nueva alianza contra el petrismo.

En el encuentro llevado a cabo el miércoles en horas de la tarde, se discutió la posibilidad de que se apoye a un único candidato a la carrera por la Casa de Nariño, Pese a que esta es una nueva propuesta de la derecha, Palacios enfatizó que no excluye a otras iniciativas del mismo sector. Como la que se lleva a cabo entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, que, por cierto, presenta algunas fisuras.

Y es que tanto el Centro Democrático como el Partido Liberal aún no han elegido un candidato concreto que represente a su partido en una posible coalición.

No obstante, el exministro manifestó que si bien la idea de la alianza ya lleva varias semanas, todavía no hay nada completamente establecido, pues espera que otros precandidatos sigan sumándose.

Invitación abierta a otros sectores políticos

Durante una reciente conversación con El Espectador, Palacios destacó la necesidad de superar divisiones y priorizar acuerdos reales entre quienes comparten una visión alternativa al actual Gobierno.

“Ante tanta división y tanta pelea, hay ocho candidatos que están anteponiendo su ego, que cuando hablan de unidad lo están haciendo de verdad, porque la unidad no se hace con cartas ni se hace con vallas, la unidad se hace con hechos reales”, afirmó Palacios.

El aspirante aprovechó para extender la propuesta a otros líderes y movimientos del centro y derecha, mencionando expresamente a David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, quienes también adelantan una alianza.

El político enfatizó que esta iniciativa no es excluyente y que el único adversario común es el “petrismo”. Según explicó, la meta es conformar una gran consulta que agrupe a diversos sectores sociales, empresariales y productivos.

“El único adversario que reconocemos es el petrismo (...). Eso no puede ser una unión de mecánica electoral ni de mecánica política, sino una unión con un propósito superior que es el de rescatar a Colombia”, sostuvo.

Las prioridades de Daniel Palacios

Sobre las prioridades de un eventual gobierno, el candidato fue contundente: la seguridad, la salud y la reducción del costo de vida serían los tres pilares de su agenda.

“Hay que rescatar la seguridad, hay que acabar esa política del amor con los delincuentes (...). Este gobierno se tiró la salud y por eso uno de los grandes propósitos tiene que ser rescatar lo que teníamos y mejorar lo que hace falta”, expresó.

También aseguró que es urgente aliviar la carga económica de los hogares, “bajar los impuestos, bajar el precio de la gasolina y darle mayores oportunidades a los ciudadanos”.

Con este mensaje, el aspirante busca consolidar una propuesta de unidad entre los sectores de derecha, abriendo la puerta también a sectores de centro, para una contienda electoral en contra del oficialismo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.