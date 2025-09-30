“Petro únicamente piensa en su vanidad y en mantener el poder”: David Luna

Precandidato presidencial David Luna. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cuál es su principal propuesta?

La lucha frontal contra el narcotráfico. Los narcos son los papás de todo lo malo que pasa en Colombia, del gota-gota, de la minería criminal, del microtráfico que envenena a los niños en los colegios. Y hoy son los principales socios de Nicolás Maduro porque por la zona binacional es por donde sale la coca que hoy nos tiene totalmente infectados y al borde del fracaso.

¿A qué no le daría continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro?

Al gasto desbordado. Colombia está engordando como Estado y si no hacemos una cirugía pronto, simplemente se va a reventar. Este país puede ahorrar $50 billones, tomando decisiones, por ejemplo, de acabar con la duplicidad de funciones, con reducir el número de contratos de prestación de servicios, con focalizar los subsidios para que verdaderamente lleguen a quien corresponde.

¿Y a qué sí le daría continuidad del gobierno Petro?

Hay dos cosas que son fundamentales: poner en práctica el aumento del apoyo que se le da a los viejos con el programa Colombia Mayor. Y en segundo lugar, el presidente Petro se comprometió a condonarles los créditos del Icetex a los jóvenes. Eso hay que hacerlo.

¿Qué haría en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo?

Acabar con los ceses al fuego porque ahí es donde le amarraron las manos y los pies a la Fuerza Pública y a la Policía. Nunca hubo verificación. En segundo lugar, recorrer, pero además comprometer al gobierno en su totalidad con respuestas sólidas y claras para el Pacífico colombiano. Y en tercer lugar, una lucha frontal contra el hambre.

Es temprano aún para hablar de alianzas, pero en este momento a quién le diría sí y a quién no?

Haría alianzas con quienes defiendan la Constitución del 91, con quienes crean en la libertad de prensa y defiendan la independencia de la justicia. Yo no puedo estar con quienes hoy están promoviendo derogar la Constitución y emitir una nueva. Esa respuesta es muy clara porque hay muchos que están en ese juego, que además de ser peligroso, desconoce el más importante acuerdo de este siglo.

La noticia del momento es el retiro y renuncias de visas del gobierno Petro, ¿qué piensa de este nuevo “imapase”?

Recordará usted cuando Petro era alcalde, él compró los camiones de basura que nunca funcionaron y cuya plata se robaron para que el procurador lo destituyera y así lo convirtiera en un héroe nacional. Exactamente lo mismo estaba buscando con el megáfono en la ciudad de Nueva York, que el Departamento de Estado le quitara la visa, entre otras, porque atentó contra la soberanía de un país al cual él no pertenece. Claro que eso es un acto de campaña y es un acto de campaña vil porque no le importa el país, lo único que le importa son los votos. Petro únicamente piensa en su vanidad y en cómo mantener el poder.

¿No cree que es un acto legítimo por la defensa de Palestina, como lo dice el presidente Petro?

Defender a Palestina, por supuesto, pero lo que usted no puede hacer en un territorio que no es el suyo es irrespetar la soberanía y la libre determinación de los países. No puede pedirle a las tropas de un país que desatiendan a su comandante en jefe. Todo fue un acto previamente pensado, que sabía que tendría como consecuencia la quitada de la visa. Eso es lo que le interesa a Petro, convertirse en un líder mundial sin tener en en cuenta que las promesas que hizo para el Chocó o que hizo para el Cauca.

Usted perteneció a Cambio Radical, un partido que en este momento sigue siendo opositor al gobierno Petro, pero ahora su línea es de centro derecha. ¿Esa va a ser su su estrategia de campaña?

Yo siempre he sido de centro derecha porque defiendo a la Fuerza Pública, la Policía, pero también estoy absolutamente convencido de la libertad de prensa, el libre mercado y la autonomía de la justicia. Nunca he negado que milité en Cambio Radical para llegar al Senado, creo que mi paso fue fundamental, pero hice oposición con respeto, argumentos y sin gritos ni insultos.

¿Le critica algo a la derecha?

Uno no puede resolver los problemas de este país diciendo que le va a dar balín a todo el mundo o que los va a enterrar simplemente porque piensan distinto. Yo no estoy de acuerdo de eso, como tampoco estoy de acuerdo con quienes dicen que hay que promover una Asamblea Nacional Constituyente solamente para mantenerse en el poder. Yo soy un tipo moderado y sensato. Es muy importante el diálogo político con todos los sectores y yo no insulto para crecer ni agredo para tener likes.

La izquierda está enrutada en su consulta interna, ¿cómo ve a la derecha y al centro?

Yo creo que el centro y la centro derecha están trabajando para construir unas encuestas que permitan filtrar algunos candidatos y después ir a la consulta del mes de marzo, que es fundamental. Tengo decidido ir a la consulta porque uniéndonos podremos derrotar al continuismo.

Como es de centro derecha, ¿haría alianzas con Sergio Fajardo y Claudia López?

Claro que sí, me encantaría competir con Sergio Fajardo, a quien invito desde esta sala de reacción a que abra las puertas a que el centro y el centro derecha tengan una unidad total. Con Claudia López no, porque representa claramente los intereses del gobierno del presidente Petro.

