Se desata confrontación entre campañas por denuncia de supuesta compra de votos

Los candidatos presidenciales de segunda vuelta son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Agencia EFE

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Una nueva controversia se desató en la recta final de la campaña presidencial luego de que el candidato Abelardo de la Espriella denunciara la existencia de una supuesta red para la compra de votos a favor, de acuerdo a su versión, de Iván Cepeda.

El aspirante presidencial de Defensores de la Patria dijo que, entre otros, figuras políticas el excandidato presidencial Carlos Caicedo, los congresistas Isabel Zuleta, Martha Peralta, Patricia Caicedo -electa-, Pedro Flórez, Agmeth Scaff, Johanna Osorio, todos del Pacto Histórico, así como Karyme Cotes y Carlos Felipe Quintero (liberales) o Antonio José Correa del partido de La U.

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Según señala De la Espriella, todos estos nombres deberían ser tenidos en cuenta por parte de los Estados Unidos, pues según dijo el subsecretario de Estado, Christofer Landau, ese país estará vigilante para evitar el delito de compra de votos.

Desde la campaña de Iván Cepeda y varias de las figuras mencionadas por el candidato presidencial respondieron a ese señalamiento. Todos negaron su participación en esa supuesta red, pero, además, desde la candidatura oficialista se anunciaron acciones legales.

Por ejemplo, el representante Gabriel Becerra, uno de los compromisarios de Cepeda, aseguró que “por una parte se entiende la preocupación del doctor Abelardo de la Espriella. En su territorio ha sido derrotado, incluso en su pueblo de nacimiento, en su departamento y en toda la región Caribe”. Acto seguido Becerra resaltó que la “base política” de esa campaña “son los clanes”, señalando a estructuras política de Barranquilla o el departamento de César. “Esto ha generado una denuncia penal que se colocará en las últimas horas porque esta estigmatización no es presentada con ninguna prueba”, dijo.

De otro lado, la senadora Martha Peralta señaló esta acusación como un “perfilamiento” que podría poner en riesgo su seguridad. “El señor Abelardo de la Espriella no ha perfilado como en las peores épocas del paramilitarismo con lista en mano”, señaló la congresista. Peralta dijo que irá a tribunales por este tipo de acusaciones y dijo, además, que “lo que está en juego es nuestra vida y la democracia”.

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Asimismo, el representante liberal Carlos Felipe Quintero dijo que esta acusación representa “injuria y calumnia” y que, además, no está sustentada con pruebas. “Para lanzar una acusación de estas debe tener pruebas. Que las presente ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía. Yo creo que él no acepta que uno vote por otro candidato”, señaló el congresista.

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