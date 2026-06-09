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Se desata confrontación entre campañas por denuncia de supuesta compra de votos

Desde varios sectores respondieron a los señalamientos del candidato Abelardo de la Espriella por la existencia de una supuesta red para la compra de votos.

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Redacción Política
10 de junio de 2026 - 12:05 a. m.
Los candidatos presidenciales de segunda vuelta son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Los candidatos presidenciales de segunda vuelta son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Foto: Agencia EFE
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Una nueva controversia se desató en la recta final de la campaña presidencial luego de que el candidato Abelardo de la Espriella denunciara la existencia de una supuesta red para la compra de votos a favor, de acuerdo a su versión, de Iván Cepeda.

El aspirante presidencial de Defensores de la Patria dijo que, entre otros, figuras políticas el excandidato presidencial Carlos Caicedo, los congresistas Isabel Zuleta, Martha Peralta, Patricia Caicedo -electa-, Pedro Flórez, Agmeth Scaff, Johanna Osorio, todos del Pacto Histórico, así como Karyme Cotes y Carlos Felipe Quintero (liberales) o Antonio José Correa del partido de La U.

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Según señala De la Espriella, todos estos nombres deberían ser tenidos en cuenta por parte de los Estados Unidos, pues según dijo el subsecretario de Estado, Christofer Landau, ese país estará vigilante para evitar el delito de compra de votos.

Desde la campaña de Iván Cepeda y varias de las figuras mencionadas por el candidato presidencial respondieron a ese señalamiento. Todos negaron su participación en esa supuesta red, pero, además, desde la candidatura oficialista se anunciaron acciones legales.

Por ejemplo, el representante Gabriel Becerra, uno de los compromisarios de Cepeda, aseguró que “por una parte se entiende la preocupación del doctor Abelardo de la Espriella. En su territorio ha sido derrotado, incluso en su pueblo de nacimiento, en su departamento y en toda la región Caribe”. Acto seguido Becerra resaltó que la “base política” de esa campaña “son los clanes”, señalando a estructuras política de Barranquilla o el departamento de César. “Esto ha generado una denuncia penal que se colocará en las últimas horas porque esta estigmatización no es presentada con ninguna prueba”, dijo.

De otro lado, la senadora Martha Peralta señaló esta acusación como un “perfilamiento” que podría poner en riesgo su seguridad. “El señor Abelardo de la Espriella no ha perfilado como en las peores épocas del paramilitarismo con lista en mano”, señaló la congresista. Peralta dijo que irá a tribunales por este tipo de acusaciones y dijo, además, que “lo que está en juego es nuestra vida y la democracia”.

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Asimismo, el representante liberal Carlos Felipe Quintero dijo que esta acusación representa “injuria y calumnia” y que, además, no está sustentada con pruebas. “Para lanzar una acusación de estas debe tener pruebas. Que las presente ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía. Yo creo que él no acepta que uno vote por otro candidato”, señaló el congresista.

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Por Redacción Política

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Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 44 minutos
Agente de la CIA aspirando a presidente.
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 12 horas
Esto, gracias a la ineptitud del borrachín presidente, la persistente corrupción, la destrucción de Ecopetrol y del servicio de salud, la entrega del país a la delincuencia, el acabar la soberanía energética, así como llevar las finanzas a la bancarrota, está más q’ cocinado, el próximo presidente será (y por amplia mayoría) Abelardo de la Espriella. póngale la firma y la raya al tigre.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 13 horas
Esta vez a los que le compraron los votos en la costa hace cuatro años a petro les espera un cómodo renglón en la lista ofac.
LUIS FERNANDO SARMIENTO MEJIA(i49u2)Hace 13 horas
Pero si con de la espriella estan los corruptos de siempre,incluso condenados por compra de votos. Pretenden engañar con esa narrativa pero no lo lograran, menos si lo acompañan "los apostoles", que la Corte ya condenó a uno de ellos por crimenes de lesa humanidad y estan en lista otros. No queremos dictadores, no queremos volver al pasado de masacres,desplazamientos y desapariciones. El progresismo va por la vida y no con el aboganster de la mafia narcoparamilitar.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 13 horas
Si la derecha gana que sea legalmente y sin trampas. La derecha colombia no es confiable
  • Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 13 horas
    Aquí los únicos q’ no son confiables, son: El siniestro Gustrago Petro, el títere Iván Mordisco-Cepeda y, claro está, los demás resentidos de la secta izquierdosa.
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