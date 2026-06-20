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20 de junio de 2026 - 05:00 p. m.

¿De la Espriella es el “abogado de la mafia”?: así se mueve la narrativa de sus opositores

Este apelativo se escucha con frecuencia en las filas del oficialismo, políticos y defensores del modelo de la actual administración, entre ellos el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda. Esto es lo que hay detrás.

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Redacción Política

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