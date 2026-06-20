20 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
¿De la Espriella es el “abogado de la mafia”?: así se mueve la narrativa de sus opositores
Este apelativo se escucha con frecuencia en las filas del oficialismo, políticos y defensores del modelo de la actual administración, entre ellos el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda. Esto es lo que hay detrás.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación