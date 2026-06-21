De la Espriella es el presidente, según el preconteo; se viene ahora el escrutinio

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia según el preconteo. Foto: Santiago Ramírez Marín

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Con el boletín número 19 de la Registraduría, que representa el 99,58 % de las mesas informadas, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se impuso en la segunda vuelta presidencial con 12,9 millones de votos. Sin embargo, la diferencia frente a su rival, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, es de apenas 245.000 votos; es decir un punto porcentual, razón por la cual varias voces aseguran que el resultado definitivo solo se conocerá con los escrutinios.

Uno de ellos es el jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X aseguró que ninguno de los dos aspirantes logró el 50 % de los votos. “No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, aseguró Petro.

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En ese mismo mensaje, el presidente pidió tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que las votaciones arrojaron un país “partido a la mitad” y cuestionó una posible injerencia extranjera en el proceso. “Se impone un acuerdo nacional, si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, precisó.

Así las cosas, todo indica que se avecina una etapa de escrutinios cargada de tensión por los pronunciamientos del presidente y los candidatos. Esta etapa del proceso electoral está a cargo de jueces y notarios a nivel regional y nacional.

Hasta el momento ni Abelardo de la Espriella se han pronunciado, pero se espera que cada uno haga lo propio. El primero desde la ciudad de Barranquilla y el segundo desde la ciudad de Bogotá.

En la campaña de l candidato Iván Cepeda, sus seguidores no han aceptado una derrota y aseguran que en las próximas horas se trasladarán a Corferias para vigilar los escrutinios.

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