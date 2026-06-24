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De la Espriella ratifica su victoria como presidente de Colombia en la fase de escrutinios

Los escrutinios coinciden en más de un 99 % con los resultados del preconteo del 21 de junio, lo que confirma que Abelardo de la Espriella es el presidente que el 7 de agosto asume las riendas de la Casa de Nariño. En Bogotá se le sumaron 401 votos y a Iván Cepeda se le restaron 535 que estaban mal contabilizados.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
24 de junio de 2026 - 11:05 a. m.
Avanza el proceso de escrutinios.
Avanza el proceso de escrutinios.
Foto: El Espectador

Los escrutinios confirmaron todo. Y aunque aún no llegan a su fase final, la coincidencia con el preconteo ya va en más del 99 %, lo que deja claro que el presidente electo es Abelardo de la Espriella. La diferencia con el candidato derrotado, Iván Cepeda, es solo de 250.000 votos, pero las reclamaciones que promovieron su sector y el presidente Gustavo Petro se quedaron sin sustento de acuerdo con lo que en las últimas 72 horas han informado los jueces que se encargan de ese proceso.

El resultado de la segunda vuelta del 21 de junio le dio al...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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