De la Espriella ratifica su victoria como presidente de Colombia en la fase de escrutinios

Avanza el proceso de escrutinios.
Foto: El Espectador
Los escrutinios confirmaron todo. Y aunque aún no llegan a su fase final, la coincidencia con el preconteo ya va en más del 99 %, lo que deja claro que el presidente electo es Abelardo de la Espriella. La diferencia con el candidato derrotado, Iván Cepeda, es solo de 250.000 votos, pero las reclamaciones que promovieron su sector y el presidente Gustavo Petro se quedaron sin sustento de acuerdo con lo que en las últimas 72 horas han informado los jueces que se encargan de ese proceso.
El resultado de la segunda vuelta del 21 de junio le dio al...
Por Luna Mejía Farías
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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